8 – 14 Haziran 2026 Haftanın Yantrası: Shree Navgraha Stotram Yantra

Merkezden dış halkalara doğru ilerleyen çizgiler, evrenin genişleme prensibini temsil ederken, kesişen açıların oluşturduğu matematiksel denge dikkat çekicidir. Birçok araştırmacı, kadim yantra tasarımlarında kullanılan oranların doğadaki altın oran prensipleriyle benzerlik gösterdiğini belirtmektedir.
Altın oran yaklaşık olarak 1,618 değeriyle ifade edilir ve galaksilerden deniz kabuklarına, çiçeklerden insan bedenine kadar evrenin pek çok yerinde karşımıza çıkar.
Yantra içerisinde kullanılan üçgenler ise yalnızca estetik bir tercih değildir.
Yukarı yönlü üçgenler yükselişi, iradeyi, hareketi ve eril yaratım gücünü temsil ederken; aşağı yönlü üçgenler sezgiyi, bilgeliği, alıcılığı ve dişil yaratım enerjisini simgeler.
Bu iki kuvvetin dengesi, yaşamın temel prensiplerinden biri olarak kabul edilir.
Trigonometri açısından bakıldığında ise üçgenlerin oluşturduğu açıların merkez etrafında simetrik dağılımı, enerjinin her yöne eşit şekilde yayılmasını sembolize eder.
Daireler sonsuzluğu...
Kareler dünyasal düzeni...
Merkez noktası ise insanın özündeki ilahi kıvılcımı temsil eder.
Bu nedenle birçok kadim metinde yantralar, 'sessiz dualar' olarak tanımlanır.
Çünkü semboller konuşmaz...
Ancak anlamlarını bilenler için çok şey anlatırlar.
Shree Navgraha Stotram Yantrası da tam olarak bu nedenle yüzyıllardır ilgi çekmeye devam etmektedir.
Gökyüzünün dokuz büyük öğretmeninin sembolik bir haritası olarak görülen bu çalışma, disiplin, bilgelik, farkındalık, sabır, kararlılık ve içsel denge kavramlarını aynı merkezde buluşturur.
Bu hafta gökyüzünde yaşanan hareketlilik, özellikle kader planları, yaşam yönü, alınacak kararlar ve geleceğe dair hedefler konusunda birçok kişiyi yeni farkındalıklara taşıyabilir.
Belki de bu nedenle kadim bilgeler şöyle der:
'Evrenin düzenini anlamak isteyen önce geometrisini anlamalıdır.'
Çünkü sayıların dili vardır.
Çizgilerin hafızası vardır.
Ve semboller, bazen kelimelerin anlatamadığını anlatır.
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VE UNUTMAYIN…
Çünkü bazı çalışmalar sadece görülmez… Hissedilir.
Ve bazı frekanslar insanın hayatına tesadüf gibi değil, kader gibi girer.
“Yaratım senin içindedir… Bereket, sevgi ve dönüşüm önce ruhunda doğar.”
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
AstrodehA