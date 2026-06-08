8 – 14 Haziran 2026 Haftanın Yantrası: Shree Navgraha Stotram Yantra

Gökyüzünün dokuz büyük gücü... Kadim Hint bilgeliğinin binlerce yıllık sırları... Ve insanın kader yolculuğunda dengeyi arayışı...

8 – 14 Haziran 2026 haftasında öne çıkan yantra, Vedik geleneğin en güçlü çalışmalarından biri olarak kabul edilen Shree Navgraha Stotram Yantra'dır.

Sanskritçe'de 'Nav' dokuz, 'Graha' ise göksel etki veya gezegensel bilinç anlamına gelir. Bu nedenle Navgraha, Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn, Rahu ve Ketu'nun oluşturduğu dokuz kozmik gücü temsil eder.

Hint felsefesine göre insan yaşamı yalnızca fiziksel koşulların değil, aynı zamanda kozmik ritimlerin de etkisi altındadır. Navgraha sistemi, bu göksel etkilerin uyum içinde çalışmasını simgeler. İşte bu nedenle Shree Navgraha Stotram Yantra, yalnızca bir semboller bütünü değil, aynı zamanda kozmik düzenin geometrik bir yansıması olarak kabul edilir.