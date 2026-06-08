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8 – 14 Haziran 2026 Haftanın Yantrası: Shree Navgraha Stotram Yantra

etiket 8 – 14 Haziran 2026 Haftanın Yantrası: Shree Navgraha Stotram Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 17:24
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Gökyüzünün dokuz büyük gücü... Kadim Hint bilgeliğinin binlerce yıllık sırları... Ve insanın kader yolculuğunda dengeyi arayışı...

8 – 14 Haziran 2026 haftasında öne çıkan yantra, Vedik geleneğin en güçlü çalışmalarından biri olarak kabul edilen Shree Navgraha Stotram Yantra'dır.

Sanskritçe'de 'Nav' dokuz, 'Graha' ise göksel etki veya gezegensel bilinç anlamına gelir. Bu nedenle Navgraha, Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn, Rahu ve Ketu'nun oluşturduğu dokuz kozmik gücü temsil eder.

Hint felsefesine göre insan yaşamı yalnızca fiziksel koşulların değil, aynı zamanda kozmik ritimlerin de etkisi altındadır. Navgraha sistemi, bu göksel etkilerin uyum içinde çalışmasını simgeler. İşte bu nedenle Shree Navgraha Stotram Yantra, yalnızca bir semboller bütünü değil, aynı zamanda kozmik düzenin geometrik bir yansıması olarak kabul edilir.

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Bu yantranın en dikkat çekici yönlerinden biri, içinde barındırdığı kutsal geometridir.

Bu yantranın en dikkat çekici yönlerinden biri, içinde barındırdığı kutsal geometridir.

Merkezden dış halkalara doğru ilerleyen çizgiler, evrenin genişleme prensibini temsil ederken, kesişen açıların oluşturduğu matematiksel denge dikkat çekicidir. Birçok araştırmacı, kadim yantra tasarımlarında kullanılan oranların doğadaki altın oran prensipleriyle benzerlik gösterdiğini belirtmektedir.

Altın oran yaklaşık olarak 1,618 değeriyle ifade edilir ve galaksilerden deniz kabuklarına, çiçeklerden insan bedenine kadar evrenin pek çok yerinde karşımıza çıkar.

Yantra içerisinde kullanılan üçgenler ise yalnızca estetik bir tercih değildir.

Yukarı yönlü üçgenler yükselişi, iradeyi, hareketi ve eril yaratım gücünü temsil ederken; aşağı yönlü üçgenler sezgiyi, bilgeliği, alıcılığı ve dişil yaratım enerjisini simgeler.

Bu iki kuvvetin dengesi, yaşamın temel prensiplerinden biri olarak kabul edilir.

Trigonometri açısından bakıldığında ise üçgenlerin oluşturduğu açıların merkez etrafında simetrik dağılımı, enerjinin her yöne eşit şekilde yayılmasını sembolize eder.

Daireler sonsuzluğu...

Kareler dünyasal düzeni...

Merkez noktası ise insanın özündeki ilahi kıvılcımı temsil eder.

Bu nedenle birçok kadim metinde yantralar, 'sessiz dualar' olarak tanımlanır.

Çünkü semboller konuşmaz...

Ancak anlamlarını bilenler için çok şey anlatırlar.

Shree Navgraha Stotram Yantrası da tam olarak bu nedenle yüzyıllardır ilgi çekmeye devam etmektedir.

Gökyüzünün dokuz büyük öğretmeninin sembolik bir haritası olarak görülen bu çalışma, disiplin, bilgelik, farkındalık, sabır, kararlılık ve içsel denge kavramlarını aynı merkezde buluşturur.

Bu hafta gökyüzünde yaşanan hareketlilik, özellikle kader planları, yaşam yönü, alınacak kararlar ve geleceğe dair hedefler konusunda birçok kişiyi yeni farkındalıklara taşıyabilir.

Belki de bu nedenle kadim bilgeler şöyle der:

'Evrenin düzenini anlamak isteyen önce geometrisini anlamalıdır.'

Çünkü sayıların dili vardır.

Çizgilerin hafızası vardır.

Ve semboller, bazen kelimelerin anlatamadığını anlatır.

Kadim sembollerin ardındaki sırları, astrolojik rehberlikleri, yantra araştırmalarını ve yazma eserlerden elde edilen özgün bilgileri keşfetmek için AstrodehA yayınlarını takip etmeyi unutmayın.

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AstrodehA’ya ait tüm yantra tasarımları Türk Patent ve Marka Kurumu ile uluslararası marka koruma sistemleri kapsamında koruma altındadır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması veya ticari amaçla kullanılması hukuki yaptırımlara tabidir.

VE UNUTMAYIN…

Çünkü bazı çalışmalar sadece görülmez… Hissedilir.

Ve bazı frekanslar insanın hayatına tesadüf gibi değil, kader gibi girer.

“Yaratım senin içindedir… Bereket, sevgi ve dönüşüm önce ruhunda doğar.”

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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