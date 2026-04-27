Birçok Sürücü Bilmiyor: Manuel Viteslerdeki E Harfinin Anlamı Buymuş!

Klasik manuel şanzımanlı araçlarda “E” harfiyle gösterilen bir vites konumu bulunmaz. Manuel vites sistemleri mekanik olarak 1’den 5’e veya 6’ya kadar olan oranlardan ve geri vitesten oluşur. Yani saf manuel bir araçta “E” diye bir vites yoktur.

“E” harfinin görülmesinin nedeni genellikle farklı şanzıman türlerinin karıştırılmasıdır. Özellikle yarı otomatik sistemler, robotize manuel şanzımanlar veya CVT gibi otomatikleştirilmiş yapılar bazı araçlarda “E” yani ekonomi modu sunabilir. Bu araçlar dışarıdan manuel gibi algılansa da tamamen klasik manuel sistem değildir.