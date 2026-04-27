article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Birçok Sürücü Bilmiyor: Manuel Viteslerdeki E Harfinin Anlamı Buymuş!

Birçok Sürücü Bilmiyor: Manuel Viteslerdeki E Harfinin Anlamı Buymuş!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 13:25

Son günlerde “manuel viteslerdeki E harfi ekonomi anlamına geliyor” iddiası sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Ancak bu durum çoğu kişinin düşündüğü gibi manuel şanzımanla doğrudan ilgili değil. Aslında “E” harfi, farklı şanzıman sistemlerinde kullanılan bir sürüş modunu ifade ediyor.

Kaynak: https://supercarblondie.com/what-the-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manuel viteslerdeki “E” harfinin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Manuel viteslerdeki “E” harfinin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Otomotivde “E” harfi genellikle Economy yani ekonomi modunu ifade eder. Bu modun bulunduğu araçlarda sistem, yakıt tüketimini düşürmeye yönelik çalışır. Vites değişimleri daha düşük devirlerde gerçekleşir, motor daha sakin bir çalışma aralığında tutulur ve sürüş daha ekonomik hale getirilir.

Ancak burada önemli bir ayrım var.

Ancak burada önemli bir ayrım var.

Klasik manuel şanzımanlı araçlarda “E” harfiyle gösterilen bir vites konumu bulunmaz. Manuel vites sistemleri mekanik olarak 1’den 5’e veya 6’ya kadar olan oranlardan ve geri vitesten oluşur. Yani saf manuel bir araçta “E” diye bir vites yoktur.

“E” harfinin görülmesinin nedeni genellikle farklı şanzıman türlerinin karıştırılmasıdır. Özellikle yarı otomatik sistemler, robotize manuel şanzımanlar veya CVT gibi otomatikleştirilmiş yapılar bazı araçlarda “E” yani ekonomi modu sunabilir. Bu araçlar dışarıdan manuel gibi algılansa da tamamen klasik manuel sistem değildir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın