Psikolojiye Göre Neden Kötü Haberler Daha Çok Dikkatimizi Çekiyor?

Psikolojiye Göre Neden Kötü Haberler Daha Çok Dikkatimizi Çekiyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 09:33

Günlük hayatta karşılaştığımız bilgi akışı içinde bazı haberler diğerlerinden çok daha hızlı dikkat çeker ve zihnimizde daha uzun süre yer eder. Özellikle olumsuz içeriklerin bu kadar güçlü bir etki yaratması, yalnızca bireysel tercihlerle açıklanabilecek bir durum değildir. Psikoloji, bu eğilimin insan zihninin işleyişine ve evrimsel geçmişine dayanan temel bir mekanizma olduğunu ortaya koyar.

Gelin, bilimsel dayanağına hep birlikte bakalım...

İnsan zihni, olumlu gelişmelerden çok olumsuz olaylara yönelme eğiliminde.

Psikolojide “olumsuzluk yanlılığı” (negativity bias) olarak adlandırılan bu durum, bireylerin dikkatini, algısını ve hafıza süreçlerini derinden etkiler. Günümüzde özellikle haber tüketimi ve sosyal medya davranışları üzerinde belirgin bir rol oynayan bu eğilim, temelde evrimsel bir mirasa dayanır.

Olumsuzluk Yanlılığının Bilimsel Temelleri

Olumsuzluk Yanlılığının Bilimsel Temelleri

Psikologlar Paul Rozin ve Edward Royzman tarafından yapılan çalışmalar, insanların olumsuz deneyimlere karşı daha güçlü tepkiler verdiğini ve bu deneyimleri daha uzun süre hatırladığını ortaya koymuştur.

Benzer şekilde Roy Baumeister, “kötü, iyiden daha güçlüdür” ilkesiyle bu durumu açıklamaktadır. Olumsuz uyaranlar, beyinde daha yoğun bir nöral aktivasyon yaratarak hafızada daha kalıcı izler bırakır. Bu nedenle bireyler, olumsuz bilgileri hem daha hızlı algılar hem de daha uzun süre zihninde tutar.

Evrimsel Bir Hayatta Kalma Mekanizması

Olumsuzluk yanlılığı, insanın evrimsel gelişim sürecinde şekillenmiş bir adaptasyondur. Atalarımız için çevredeki tehditleri fark etmek ve hızlı tepki vermek, hayatta kalmanın temel koşullarından biriydi.

Bu bağlamda beyin, potansiyel tehlike içeren uyaranlara karşı daha hassas bir yapı geliştirmiştir. Özellikle amigdala, korku ve tehdit algısında kritik bir rol oynayarak olumsuz uyaranlara karşı hızlı bir fizyolojik tepki oluşturur. Bu mekanizma, günümüzde gerçek bir tehdit olmasa bile olumsuz haberlerin daha fazla dikkat çekmesine neden olmaktadır.

Medya ve Dikkat Ekonomisi

Medya ve Dikkat Ekonomisi

Modern medya düzeni, insan zihninin bu eğilimini göz önünde bulundurarak içerik üretim stratejilerini şekillendirir. Olumsuz içeriklerin daha fazla dikkat çekmesi, daha uzun süre izlenmesi ve daha yüksek etkileşim alması, bu tür haberlerin öne çıkmasına yol açar.

Özellikle sosyal medyada “doomscrolling” olarak tanımlanan, sürekli olumsuz haber akışını takip etme davranışı, bu eğilimin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Kullanıcılar, olumsuz içeriklere karşı daha yüksek bir uyarılma düzeyi yaşadıkları için bu içeriklerle daha uzun süre etkileşimde kalır. Bu durum, algoritmaların da olumsuz içerikleri ön plana çıkarmasına neden olur.

Günlük Hayattaki Yansımaları

Olumsuzluk yanlılığı, yalnızca medya tüketimiyle sınırlı değildir. Günlük yaşamın birçok alanında kendini gösterir.

İkili ilişkilerde, bir olumsuz davranışın çok sayıda olumlu davranışı gölgede bırakabilmesi; iş hayatında ise eleştirilerin övgülerden daha kalıcı olması bu durumun yaygın örnekleridir. Bireyler, olumsuz deneyimleri daha yoğun yaşar ve bu deneyimlere daha fazla anlam yükler.

Dengeyi Kurmanın Psikolojik Yolları

Olumsuzluk yanlılığı tamamen ortadan kaldırılabilecek bir durum değildir. Ancak bu eğilimin farkında olmak, etkilerini dengelemek açısından önemlidir.

Bilinçli olarak olumlu deneyimlere odaklanmak, minnet pratiği geliştirmek ve medya tüketimini sınırlamak, bu yanlılığın etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
