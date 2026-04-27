Psikolojiye Göre Neden Kötü Haberler Daha Çok Dikkatimizi Çekiyor?

Psikologlar Paul Rozin ve Edward Royzman tarafından yapılan çalışmalar, insanların olumsuz deneyimlere karşı daha güçlü tepkiler verdiğini ve bu deneyimleri daha uzun süre hatırladığını ortaya koymuştur.

Benzer şekilde Roy Baumeister, “kötü, iyiden daha güçlüdür” ilkesiyle bu durumu açıklamaktadır. Olumsuz uyaranlar, beyinde daha yoğun bir nöral aktivasyon yaratarak hafızada daha kalıcı izler bırakır. Bu nedenle bireyler, olumsuz bilgileri hem daha hızlı algılar hem de daha uzun süre zihninde tutar.

Evrimsel Bir Hayatta Kalma Mekanizması

Olumsuzluk yanlılığı, insanın evrimsel gelişim sürecinde şekillenmiş bir adaptasyondur. Atalarımız için çevredeki tehditleri fark etmek ve hızlı tepki vermek, hayatta kalmanın temel koşullarından biriydi.

Bu bağlamda beyin, potansiyel tehlike içeren uyaranlara karşı daha hassas bir yapı geliştirmiştir. Özellikle amigdala, korku ve tehdit algısında kritik bir rol oynayarak olumsuz uyaranlara karşı hızlı bir fizyolojik tepki oluşturur. Bu mekanizma, günümüzde gerçek bir tehdit olmasa bile olumsuz haberlerin daha fazla dikkat çekmesine neden olmaktadır.