Psikologlara Göre Alışkanlık Değiştirmek Gerçekten 21 Gün mü Sürüyor?

University College London’da Dr. Phillippa Lally tarafından yürütülen ve European Journal of Social Psychology (2009) dergisinde yayımlanan araştırma, alışkanlık oluşumuna dair daha bilimsel bir çerçeve sunmaktadır.

96 katılımcı üzerinde yapılan çalışmada, yeni bir davranışın otomatikleşme süresinin ortalama 66 gün olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu sürenin oldukça geniş bir aralıkta değiştiği de ortaya konmuştur.

Bulgulara göre alışkanlık oluşumu 18 gün gibi kısa bir sürede gerçekleşebildiği gibi, bazı durumlarda 254 güne kadar uzayabilmektedir. Bu farklılık; davranışın zorluğu, bireyin yaşam düzeni, motivasyon düzeyi ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Örneğin, günlük bir bardak su içme davranışı kısa sürede otomatik hale gelirken, düzenli ve yoğun egzersiz alışkanlığı çok daha uzun bir süreci gerektirebilir.

Alışkanlık Döngüsünün Psikolojisi

Psikolojiye göre alışkanlıklar, “tetikleyici – rutin – ödül” döngüsü üzerinden şekillenir. Bu model, beynin öğrenme ve davranış pekiştirme mekanizmalarını açıklar.

MIT’de yapılan nörobilim araştırmaları, bu döngünün beyindeki sinir ağlarını güçlendirdiğini göstermektedir. Tetikleyici bir durum davranışı başlatır, rutin davranışın kendisini oluşturur ve ödül ise bu davranışın tekrar edilmesini sağlar.

Örneğin sabah uyanmak bir tetikleyicidir, diş fırçalamak rutindir ve ferah ağız hissi ödül olarak davranışı pekiştirir.

Nörobilimci Dr. Ann Graybiel’in çalışmalarına göre alışkanlıklar, beynin bazal ganglion bölgesinde depolanır. Graybiel bu süreci, “beynin enerji tasarrufu mekanizması” olarak tanımlar. Bu nedenle yeni alışkanlıklar başlangıçta bilinçli çaba gerektirirken, zamanla otomatik hale gelir.