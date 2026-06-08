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8 – 14 Haziran 2026 Haftalık Numereskobunuz

etiket 8 – 14 Haziran 2026 Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 17:32
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HAFTANIN SAYI SEKANSI: 318 798

Bu hafta gökyüzü kadar sayıların dili de oldukça hareketli. Numerolojiye göre haftanın enerjisini temsil eden sayı sekansı 318 798, özellikle bolluk, bereket, aşk, fırsatlar, ilişkiler ve yaşam akışını destekleyen frekanslardan biri olarak kabul edilmektedir.

Bu sekansın merkezinde yer alan 3 sayısı büyümeyi, 1 sayısı yeni başlangıçları, 8 sayısı maddi güç ve bereketi, 7 sayısı ruhsal farkındalığı, 9 sayısı ise tamamlanmayı ve ilahi desteği sembolize eder.

Bu nedenle 8–14 Haziran haftası birçok kişi için hem maddi hem de manevi anlamda yeni kapıların açılabileceği bir süreç olabilir.

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BİR HAFTALIK BOLLUK – BEREKET – AŞK MÜHRÜ

BİR HAFTALIK BOLLUK – BEREKET – AŞK MÜHRÜ

Her sabah aç karnına bir bardak su alın.

Suya bakarak yedi kez aşağıdaki sayı sekansını okuyun:

318 798

Ardından şu niyeti söyleyin:

'Yüce Yaradan'ın izniyle hayatımdaki tüm hayırlı kapılar açılıyor. Bolluk, bereket, sevgi, aşk, huzur, başarı ve doğru fırsatlar bana kolaylıkla ulaşıyor. Maddi ve manevi zenginlik frekansı ile uyumlanıyor, bana ait olan tüm güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum. Hayatıma giren her şey en yüksek hayrıma hizmet ediyor.'

Daha sonra suyu yavaş yavaş için.

Bu çalışma 8 Haziran Pazartesi gününden başlayarak 14 Haziran Pazar gününe kadar uygulanabilir.

DOĞUM YILI SAYINIZA GÖRE HAFTANIN ETKİLERİ

DOĞUM YILI SAYINIZA GÖRE HAFTANIN ETKİLERİ

Doğum yılınızın rakamlarını toplayın ve tek haneye indirin.

Örnek:

1984 = 1+9+8+4 = 22 = 2+2 = 4

1 SAYISI

Bu hafta liderlik enerjiniz yükseliyor.

Aşk hayatınızda beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Uzun süredir sessiz kalan biri sizinle iletişim kurabilir. İş hayatında ise yeni başlangıçlar dikkat çekiyor. Özellikle yarım kalan projeler tekrar gündeme gelebilir.

Para konusunda cesur davranmak isteyebilirsiniz ancak acele kararlar vermeden önce detayları incelemelisiniz.

Şansınız en çok yeni başlangıçlarda çalışıyor.

2 SAYISI

İlişkiler haftanın ana konusu.

Aşk hayatında duygusal yakınlaşmalar yaşanabilir. Partnerinizle uzun zamandır konuşulmayan konular gündeme gelebilir.

İş hayatında ortaklıklar ve ekip çalışmaları destekleniyor.

Maddi konularda beklenen bir ödeme ya da haber gelebilir.

Bu hafta sezgilerinize güvenmeniz sizi doğru insanlara yönlendirebilir.

3 SAYISI

İletişim trafiğiniz hızlanıyor.

Aşk hayatında flört enerjisi yükseliyor. Sosyal ortamlarda dikkat çekebilirsiniz.

İş hayatında sunumlar, görüşmeler, eğitimler ve yeni bağlantılar önemli sonuçlar getirebilir.

Para alanında yeni gelir fikirleri ortaya çıkabilir.

Bu hafta söylediğiniz sözlerin etkisi düşündüğünüzden daha büyük olabilir.

4 SAYISI

Hayatınızda düzen kurma zamanı.

Aşk hayatında güven ve sadakat konuları ön plana çıkıyor.

İş hayatında uzun vadeli planlar yapmak için güçlü etkiler bulunuyor.

Maddi açıdan sağlam temeller oluşturabileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Bu hafta attığınız küçük adımlar ileride büyük sonuçlar verebilir.

5 SAYISI

Değişim rüzgârları esiyor.

Aşk hayatında sürpriz karşılaşmalar yaşanabilir.

İş hayatında beklenmedik teklifler veya ani yön değişiklikleri gündeme gelebilir.

Parasal konularda yeni fırsatlar görünse de aşırı risk almamaya dikkat edilmelidir.

Şans enerjiniz oldukça yüksek çalışıyor.

6 SAYISI

Kalp enerjiniz güçleniyor.

Aşk hayatında romantik gelişmeler ve duygusal yakınlaşmalar dikkat çekiyor.

İlişkisi olanlar bağlarını güçlendirebilir.

İş hayatında insan ilişkileri sayesinde önemli fırsatlar yakalanabilir.

Maddi konularda destekleyici kişiler karşınıza çıkabilir.

7 SAYISI

Ruhsal farkındalık haftası.

Aşk hayatında bazı gerçekler görünür olabilir.

İş hayatında perde arkasında kalan bilgiler açığa çıkabilir.

Parasal konularda sezgileriniz oldukça güçlü çalışıyor.

Bu hafta sessizlik içinde gelen işaretlere dikkat edin.

8 SAYISI

Haftanın en güçlü enerjilerinden birini alıyorsunuz.

Para, kariyer ve başarı alanında önemli gelişmeler yaşanabilir.

Aşk hayatında kararlılık ve netlik ön plana çıkıyor.

İş hayatında otorite figürlerinden destek görebilirsiniz.

318 798 sekansı özellikle sizin için maddi bereket frekansını artırabilir.

9 SAYISI

Tamamlanma ve ödüller haftası.

Aşk hayatında geçmişten gelen bir konu kapanabilir.

İş hayatında uzun süredir emek verdiğiniz bir çalışmanın karşılığını alabilirsiniz.

Parasal açıdan beklenmedik bir rahatlama yaşanabilir.

Evren sizden artık yük olan şeyleri bırakmanızı istiyor.

HAFTANIN MESAJI

HAFTANIN MESAJI

318 798 sekansı bu hafta bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor:

Bereket yalnızca para değildir.

Bereket; doğru insanlarla karşılaşmak, huzurlu uyumak, sağlıklı olmak, sevildiğini hissetmek ve doğru zamanda doğru yerde bulunabilmektir.

Bu hafta hayatınıza gelen küçük işaretleri küçümsemeyin.

Bazen kaderin kapısı büyük gürültülerle değil, sessizce açılır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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