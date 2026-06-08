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8 – 14 Haziran 2026 Haftanın Kristali: Farma Ana'nın Eli Kuvars

etiket 8 – 14 Haziran 2026 Haftanın Kristali: Farma Ana'nın Eli Kuvars

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 17:29
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Haziran ayının ikinci haftasında gökyüzü bize çok önemli bir mesaj veriyor: Korunmak için korkuya değil, farkındalığa ihtiyacımız var. Bu nedenle haftanın kristali olarak seçilen Fatma Ana'nın Eli Kuvars, yalnızca estetik bir obje değil; geçmişten günümüze uzanan sembolik hafızanın ve doğal taş enerjisinin dikkat çekici bir birleşimidir.

Kuvars taşı, yeryüzünde bulunan en güçlü doğal kristallerden biri olarak kabul edilir. Binlerce yıldır farklı medeniyetlerde zihinsel berraklık, enerji dengesi ve odaklanma amacıyla kullanılmıştır. Modern kristal araştırmalarında da kuvarsın enerjiyi depolama, güçlendirme ve yönlendirme özelliği sıkça vurgulanır. Saatlerden bilgisayarlara kadar birçok teknolojik sistemde kullanılan kuvarsın bu özelliği, onun yalnızca spiritüel değil fiziksel dünyada da ne kadar özel bir mineral olduğunu göstermektedir.

Bu hafta özellikle kuvars taşıyla çalışmak; dağınık düşünceleri toparlamak, hedeflere odaklanmak ve yaşam enerjisini güçlendirmek açısından destekleyici olabilir. Birçok kişi kuvarsı 'kristallerin öğretmeni' olarak tanımlar. Çünkü diğer taşların enerjisini yükselttiğine ve bulunduğu ortamın frekansını güçlendirdiğine inanılır.

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Peki Fatma Ana'nın Eli sembolü gerçekten nedir?

Peki Fatma Ana'nın Eli sembolü gerçekten nedir?

Günümüzde bu sembol çoğu zaman yanlış yönlendirmeler, eksik bilgiler ve ticari kalıplar içerisinde kullanılmaktadır. Oysa Osmanlı yazmaları, Anadolu tılsım gelenekleri ve el yazması eserler incelendiğinde karşımıza çok daha farklı bir tablo çıkmaktadır.

Uzun yıllardır yazma eserler üzerinde yapılan araştırmalar, sembollerin gelişigüzel kullanılmadığını göstermektedir. Özellikle koruma amaçlı kullanılan el motifleri belirli yönler, belirli dualar ve belirli niyetlerle birlikte yer almıştır. Ne yazık ki günümüzde bu sembollerin önemli bir kısmı tarihsel bağlamından koparılmış ve asıl anlamları büyük ölçüde unutulmuştur.

Tam da bu noktada 'Tılsımlı Mühürler Atlası' önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Bu eser, yüzlerce yıllık yazma eserlerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan bulguları okuyucuya sunarken, sembollerin tarihsel kökenlerini, kullanım amaçlarını ve zaman içinde nasıl değişime uğradıklarını belgelerle açıklamaktadır. Özellikle Fatma Ana'nın Eli sembolünün yönü, formu ve kullanım biçimi konusunda günümüzde yaygınlaşan yanlış uygulamaların, yazma eserlerdeki örneklerle karşılaştırılması kitabın en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturmaktadır.

Kitap yalnızca sembolleri anlatmıyor; aynı zamanda Anadolu'nun kadim bilgi mirasını, unutulmuş mühürleri, koruma amaçlı kullanılan işaretleri ve bu sembollerin arkasındaki kültürel hafızayı da gün yüzüne çıkarıyor.

Bugün birçok kişi sembolleri görüyor fakat neyi temsil ettiklerini bilmiyor.

Bugün birçok kişi sembolleri görüyor fakat neyi temsil ettiklerini bilmiyor.

Birçok obje kullanılıyor, fakat tarihsel kökeni araştırılmıyor. Oysa gerçek bilgi, sembolün kendisinden çok onun hikâyesinde saklıdır.

Fatma Ana'nın Eli Kuvars bu nedenle yalnızca bir taş ya da dekoratif bir obje değildir. O, geçmişten bugüne taşınan kültürel bir hafızanın temsilcisidir. Kuvarsın berrak enerjisiyle birleştiğinde ise hem estetik hem de tarihsel açıdan anlam kazanan özel bir çalışma hâline gelir.

Eğer sembollerin gerçek hikâyelerini merak ediyor, yazma eserlerde saklı kalmış bilgilerin peşine düşmek istiyor ve günümüzde doğru bilinen yanlışları belgeler ışığında görmek istiyorsanız, Tılsımlı Mühürler Atlası sizi çok şaşırtacak bir araştırma yolculuğuna davet ediyor.

Bazen bir sembol sadece bir sembol değildir. Bazen bir taş yalnızca bir taş değildir. Ve bazen bir kitap, yüzlerce yıllık sırların kapısını aralayabilir. Bu hafta Fatma Ana'nın Eli Kuvars tam da bunu hatırlatıyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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