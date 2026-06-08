8 – 14 Haziran 2026 Haftanın Kristali: Farma Ana'nın Eli Kuvars

Haziran ayının ikinci haftasında gökyüzü bize çok önemli bir mesaj veriyor: Korunmak için korkuya değil, farkındalığa ihtiyacımız var. Bu nedenle haftanın kristali olarak seçilen Fatma Ana'nın Eli Kuvars, yalnızca estetik bir obje değil; geçmişten günümüze uzanan sembolik hafızanın ve doğal taş enerjisinin dikkat çekici bir birleşimidir.

Kuvars taşı, yeryüzünde bulunan en güçlü doğal kristallerden biri olarak kabul edilir. Binlerce yıldır farklı medeniyetlerde zihinsel berraklık, enerji dengesi ve odaklanma amacıyla kullanılmıştır. Modern kristal araştırmalarında da kuvarsın enerjiyi depolama, güçlendirme ve yönlendirme özelliği sıkça vurgulanır. Saatlerden bilgisayarlara kadar birçok teknolojik sistemde kullanılan kuvarsın bu özelliği, onun yalnızca spiritüel değil fiziksel dünyada da ne kadar özel bir mineral olduğunu göstermektedir.

Bu hafta özellikle kuvars taşıyla çalışmak; dağınık düşünceleri toparlamak, hedeflere odaklanmak ve yaşam enerjisini güçlendirmek açısından destekleyici olabilir. Birçok kişi kuvarsı 'kristallerin öğretmeni' olarak tanımlar. Çünkü diğer taşların enerjisini yükselttiğine ve bulunduğu ortamın frekansını güçlendirdiğine inanılır.