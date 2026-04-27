2030’larda Ay’da Yaşam Başlayacak mı? Ünlü CEO’dan Çok Konuşulacak Açıklama

Taylor’ın en çarpıcı açıklamalarından biri ise 2030’ların başına yönelik oldu. Ona göre, 2032–2033 yıllarında Dünya’dan Ay’a bakıldığında, yüzeydeki insan faaliyetlerinin izleri gözle görülebilir hale gelecek. Bu da Ay’da sadece geçici görevlerin değil, sürekli yaşam ve çalışma düzeninin kurulacağı anlamına geliyor.

Uzay ekonomisi büyüme eşiğinde

Uzay sektörü yalnızca bilimsel keşiflerle değil, ekonomik potansiyeliyle de öne çıkıyor. SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerin öncülüğünde gelişen ticari uzay faaliyetleri, “Ay ekonomisi” olarak adlandırılan yeni bir alanın doğmasına zemin hazırlıyor.

Özellikle Elon Musk’ın Ay’da kendi kendine yetebilen bir şehir kurma hedefi, bu vizyonun ne kadar ileri taşındığını gösteriyor. Benzer şekilde Blue Origin de kısa süreli uzay turizmi faaliyetlerini geri plana alarak kalıcı Ay projelerine odaklanmış durumda.