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İstanbul Barajlarında Haziran Erimesi Başladı! İSKİ 8 Haziran Güncel Su Seviyelerini Açıkladı

İstanbul Barajlarında Haziran Erimesi Başladı! İSKİ 8 Haziran Güncel Su Seviyelerini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.06.2026 - 17:31
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İstanbul’da yağışlar sona erdi, sıcak ve nemli hava kenti kapladı. 16 milyonu aşkın İstanbullu’ya su sağlayan barajlarda ise son durum belli oldu. İSKİ, 8 Haziran 2026 baraj doluluk oranlarını yayınlandı.

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İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu.

İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu.

İSKİ, baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul’a su sağlayan 10 barajın su seviyesi İSKİ tarafından paylaşıldı. 

Ocak ayından itibaren artan sağanak yağışlar, barajlara adeta can suyu olmuştu. Ancak haziran ayında sıcaklığın artmasıyla barajlarda su seviyesi yeniden düşüşe geçti. 

8 Haziran 2026 tarihi itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 69.51 oldu.

Baraj doluluk oranları:

Baraj doluluk oranları:

  • Ömerli Barajı: Yüzde 94,86

  • Darlık Barajı: Yüzde 88,77

  • Elmalı Barajı: Yüzde 92,71

  • Terkos Barajı: Yüzde 58,21

  • Alibey Barajı: Yüzde 64,23

  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 51,98

  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 42,34

  • Istrancalar Barajı: Yüzde 21,73

  • Kazandere Barajı: Yüzde 53,58

  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 50,23

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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