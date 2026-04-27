Kira Derdi Bitti: Başkalarının Evinde Yaşayarak Hayatını Baştan Kuran Kadın

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 12:43

25 yaşındaki Tara Little, artan kira fiyatları ve kötü ev paylaşım deneyimlerinin ardından sıra dışı bir yaşam modeline yöneldi. Ev bakıcılığı yaparak farklı evlerde yaşayan Little, hem barınma masrafından kurtuldu hem de yeni bir gelir modeli oluşturdu. Şimdi ise bu düzeni, özgürlüğünü artıran kalıcı bir yaşam tarzına dönüştürdü.

25 yaşındaki Tara Little, kira ödemekte zorlandığı, iş bulma sürecinde sıkıntılar yaşadığı ve kötü ev paylaşım deneyimlerinin ardından yaşamını tamamen değiştiren bir karara imza attı.

Little, tam zamanlı ev bakıcılığı (housesitting) yaparak başkalarının evlerinde yaşadığı bir düzene geçti.

Avustralya’nın Darwin kentinde yaşayan Little, ev sahiplerinin seyahat ettiği dönemlerde onların evlerine yerleşerek hem konaklama ihtiyacını karşılıyor hem de evcil hayvanların bakımını üstleniyor. Bu sistem karşılığında hem yaşam alanı buluyor hem de ek gelir elde ediyor. Aynı zamanda sosyal medya yöneticiliği yaparak gelirini destekliyor.

Little, bu yaşam tarzı sayesinde yılda yaklaşık 10 bin Avustralya doları tutarında kira ve fatura giderinden tasarruf ettiğini, ev bakıcılığından ise yaklaşık 5 bin dolar gelir elde ettiğini belirtiyor.

Ancak ona göre asıl kazanım maddi değil; kira ve ev arkadaşı kaynaklı stresin ortadan kalkması.

Ev bakıcılığının en büyük avantajlarını, yalnız yaşama imkânı, evcil hayvanlarla vakit geçirme ve mali yüklerden kurtulma olarak sıralayan Little, geçmişteki kötü ev paylaşımı deneyimlerinin bu tercihi yapmasında etkili olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan yaşam tarzının bazı zorlukları da bulunuyor. Sürekli taşınmak, sınırlı eşya ile yaşamak ve bazı durumlarda evcil hayvanların rutinine bağlı olarak hareket özgürlüğünün kısıtlanması en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Ayrıca son dakika iptallerinin zaman zaman barınma planlarını zorlaştırdığı da belirtiliyor.

Tüm bu koşullara rağmen Little, mevcut yaşam tarzından vazgeçmeyi düşünmüyor. Gelecekte karavanla Avustralya’yı gezerek ev bakıcılığı yapmaya devam etmeyi hedeflediğini ifade ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
