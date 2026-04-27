“Kadınsın Yapamazsın” Dediler, Bulaşıkhaneden Çıkıp Restoranın Patronu Oldu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 10:41

Gaziantep’te sıradan bir destek hikâyesi gibi başlayan bir yolculuk, kısa sürede güçlü bir dönüşüme evrildi. Eşine yardım etmek için mutfağa giren Fatma Kalkan, zamanla işin merkezine yerleşerek kendi emeğiyle yükseldi. Bugün ise o küçük başlangıcın yerinde, azim ve kararlılıkla büyütülmüş bir başarı hikâyesi duruyor.

Gaziantep’te yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Kalkan’ın hikâyesi, “imkânsız” denilen şeylerin çoğu zaman sadece birer önyargıdan ibaret olduğunu gösteriyor.

Eşine destek olmak için adım attığı restoranda önce mutfağın en görünmeyen işlerini üstlenen Kalkan, bugün işletmenin tüm kontrolünü elinde tutan bir patrona dönüştü.

Her şey, eşi Abdullah Kalkan’ın aşçılığı bırakıp kendi iş yerini açma kararıyla başladı. Şehitkamil’deki KÜSGET Sanayi Sitesi’nde kurulan küçük restoran, ilk etapta tek başına yürütülmekte zorlanınca Fatma Kalkan devreye girdi. Başlangıçta temizlik ve temel mutfak işlerine destek veren Kalkan, zamanla mutfağın merkezine yerleşti.

Kısa süre içinde sadece yardımcı olmaktan çıkıp üretimin ana sorumlusu haline gelen Kalkan, Gaziantep mutfağının güçlü lezzetlerini menüye taşıdı.

Firik pilavı, yuvalama, içli köfte, malhıtalı köfte ve dolma gibi yöresel yemekler, müşterilerden yoğun ilgi gördü. Bu ilgi arttıkça, restoranın tüm yemeklerini tek başına hazırlamaya başladı.

Başarı hikâyesi burada romantik bir “bir anda oldu” masalı değil. Kalkan’ın anlattıklarına bakılırsa süreç bolca önyargı, küçümseme ve direnç içeriyor. “Kadınsın, yapamazsın” diyenlerin sayısı az değilmiş. Ama o, bu söylemleri motivasyona çeviren tarafta kalmayı seçmiş. Ailesinden aldığı sınırlı destekle, azim ve kararlılığı merkeze koyarak ilerlemiş.

Ev hanımlığından gelen bir geçmişe sahip olan Kalkan, işi büyütürken aynı zamanda anneliği de sürdürmüş.

İş yerini ilk açtıklarında henüz 9 aylık olan kızını da yanına alarak çalıştığını söylüyor. O dönemde daha çok stok üretim yaparak; içli köfte, yuvalama ve mantı gibi ürünleri hazırlayıp satışa sunmuş.

Bugün geldiği noktada ise restoranın her detayı onun kontrolünde. Dışarıdan ürün almadan, kullanılan salçadan baharata kadar birçok malzemeyi kendisi hazırlıyor. Bu yaklaşım hem kaliteyi artırıyor hem de yerel mutfağın özgünlüğünü koruyor.

Fatma Kalkan’ın hikâyesi klasik bir “başarı öyküsü” klişesinin ötesinde. Çünkü burada mesele sadece iş kurmak değil; aynı zamanda bir kadının, erkek egemen olduğu düşünülen bir sektörde yer açması. Kendi ifadesiyle, asıl hedefi güçlü ve bağımsız bir kadın olarak ayakta durabilmek.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
