“Kadınsın Yapamazsın” Dediler, Bulaşıkhaneden Çıkıp Restoranın Patronu Oldu

İş yerini ilk açtıklarında henüz 9 aylık olan kızını da yanına alarak çalıştığını söylüyor. O dönemde daha çok stok üretim yaparak; içli köfte, yuvalama ve mantı gibi ürünleri hazırlayıp satışa sunmuş.

Bugün geldiği noktada ise restoranın her detayı onun kontrolünde. Dışarıdan ürün almadan, kullanılan salçadan baharata kadar birçok malzemeyi kendisi hazırlıyor. Bu yaklaşım hem kaliteyi artırıyor hem de yerel mutfağın özgünlüğünü koruyor.

Fatma Kalkan’ın hikâyesi klasik bir “başarı öyküsü” klişesinin ötesinde. Çünkü burada mesele sadece iş kurmak değil; aynı zamanda bir kadının, erkek egemen olduğu düşünülen bir sektörde yer açması. Kendi ifadesiyle, asıl hedefi güçlü ve bağımsız bir kadın olarak ayakta durabilmek.