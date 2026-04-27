article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yüksek Rakımın Şifalı Lezzeti Işkın Tezgahlarda: Kilosu 300 TL!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 15:22

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen ışkın otu, baharın gelişiyle birlikte Erzincan’da tezgâhlarda yerini aldı. “Yayla muzu” olarak da bilinen bu bitki, hem kendine özgü tadı hem de besin değeriyle yoğun ilgi görüyor. Satıcılar, son yıllarda talebin belirgin şekilde arttığını ifade ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve halk arasında “yayla muzu” olarak bilinen ışkın otu, baharın gelmesiyle birlikte Erzincan’da satışa sunulmaya başladı.

Yöreye özgü bu bitki, hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çekiyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte 1000 ila 3000 metre rakımda yetişen ışkın, kent merkezinde özellikle seyyar satıcılar aracılığıyla tüketiciyle buluşuyor. Erzincan’daki Buğday Meydanı başta olmak üzere farklı noktalarda satışa sunulan ürünün kilogram fiyatı 200 ila 300 TL arasında değişiyor. Satıcılar, son yıllarda ışkına olan ilginin belirgin şekilde arttığını ve ürünün yalnızca yerel tüketimle sınırlı kalmayıp farklı illere de gönderildiğini ifade ediyor.

Dağlık bölgelerden topladığı ışkını satışa sunan esnaf, ürünün özellikle doğal ve katkısız olması nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor.

Tüketicilerin büyük bir bölümü ışkını geleneksel kullanım alışkanlıkları doğrultusunda sofralarına dahil ederken, bazı kişiler ise sağlık amaçlı tüketmeyi tercih ediyor.

Besin değeri açısından zengin bir içeriğe sahip olan ışkın; C vitamininin yanı sıra A, B1, B2, E ve K vitaminlerini barındırıyor. Yöre halkı tarafından uzun yıllardır özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı tüketildiği bilinen bitki, alternatif bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte uzmanlar, ışkın gibi doğal ürünlerin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle, tedavi amacıyla tüketim söz konusu olduğunda uzman görüşünün esas alınması gerektiği vurgulanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın