Yüksek Rakımın Şifalı Lezzeti Işkın Tezgahlarda: Kilosu 300 TL!

Tüketicilerin büyük bir bölümü ışkını geleneksel kullanım alışkanlıkları doğrultusunda sofralarına dahil ederken, bazı kişiler ise sağlık amaçlı tüketmeyi tercih ediyor.

Besin değeri açısından zengin bir içeriğe sahip olan ışkın; C vitamininin yanı sıra A, B1, B2, E ve K vitaminlerini barındırıyor. Yöre halkı tarafından uzun yıllardır özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı tüketildiği bilinen bitki, alternatif bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte uzmanlar, ışkın gibi doğal ürünlerin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle, tedavi amacıyla tüketim söz konusu olduğunda uzman görüşünün esas alınması gerektiği vurgulanıyor.