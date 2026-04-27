Psikolojiye Göre Neden Boş Buzdolabını Tekrar Tekrar Açıyoruz?

Psikolojiye göre bu durum, beynin ödül sistemi, otomatikleşmiş davranış kalıpları ve çevresel tetikleyicilerle yakından ilişkilidir. Günlük yaşamda sıkça gözlenen bu davranış, çoğu zaman bilinçli bir karar sürecinden ziyade refleksif bir kontrol eylemi niteliği taşır.

Prospektif Bellek ve Otomatik Kontrol Davranışı

Kognitif psikoloji alanındaki çalışmalara göre, buzdolabını açma davranışı çoğunlukla “prospektif bellek” süreçlerindeki aksamalardan kaynaklanmaktadır. Başlangıçta belirli bir amaçla yapılan bu eylem, zamanla tetikleyici uyaranlara bağlı otomatik bir alışkanlığa dönüşebilmektedir.

Günlük davranışların önemli bir bölümünün bilinç dışı şekilde gerçekleştiğini ortaya koyan araştırmalar, özellikle ev ortamında tekrarlayan eylemlerin büyük ölçüde otomatikleştiğini göstermektedir. Buzdolabının sürekli görünür ve erişilebilir olması da bu kontrol davranışını pekiştiren önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir.