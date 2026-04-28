article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
“Hep Meşgulüm” Diyenler Dikkat: Psikologlara Göre Bu Sözün Altında Yatan Gerçek

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 09:15

Modern yaşamın hızında “hep meşgulüm” demek neredeyse bir alışkanlığa dönüştü. Ancak psikologlara göre bu ifade, yalnızca yoğun bir programı değil; aynı zamanda içsel kaçış, statü arayışı ve zihinsel huzursuzluk gibi daha derin dinamikleri de yansıtıyor. Görünenin aksine, sürekli meşguliyet her zaman üretkenlik anlamına gelmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Psikoloji literatürüne göre, sürekli meşgul görünme ihtiyacı modern toplumda giderek bir statü göstergesine dönüştü.

Silvia Bellezza tarafından 2016 yılında yapılan araştırma, meşguliyetin artık lüks tüketim kadar güçlü bir prestij sinyali taşıdığını ortaya koyuyor. Bu tablo, bireylerin yalnızca üretken olmak değil, aynı zamanda “yoğun” görünmek zorunda hissettiği bir kültürel dönüşüme işaret ediyor.

Meşguliyet Neden Statü Sembolü Oldu?

Araştırmalara göre bu dönüşüm, toplumsal değerlerdeki kaymanın doğrudan bir sonucu. Boş zaman sahibi olmak, geçmişte refah göstergesi olarak görülürken; günümüzde çoğu zaman “yetersizlik” ya da “önemsizlik” algısıyla ilişkilendiriliyor.

Christopher Hsee tarafından ortaya konan “idleness aversion” kavramı, bu eğilimi açıklıyor. Buna göre insanlar, hiçbir şey yapmamaktansa anlamsız aktivitelerle meşgul olmayı tercih ediyor. Çünkü zihinsel boşluk, çoğu kişi için rahatsız edici bir deneyim yaratıyor.

Boş Zamanla Yüzleşme Korkusunun Psikolojisi

Psikologlara göre boş zaman korkusu, yüzeyde göründüğünden daha derin bir mesele. Aslında bu durum, bireyin kendi iç dünyasıyla baş başa kalma konusundaki isteksizliğine dayanıyor.

Timothy Wilson tarafından yürütülen çalışmalar, insanların yalnız kaldıklarında düşünmekte zorlandığını gösteriyor. Katılımcıların önemli bir kısmının, yalnızca düşünmek yerine fiziksel olarak rahatsız edici bir uyaranı tercih etmesi, zihinsel boşluğun ne kadar kaçınılan bir durum olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

Sahte Meşguliyet ve Gerçek Verimlilik Arasındaki Fark

Sürekli meşgul görünmek ile gerçekten üretken olmak aynı şey değil. Jeffrey Pfeffer bu durumu açık şekilde tanımlıyor: Yoğunluk arttıkça verimlilik her zaman artmaz; çoğu zaman tam tersi bir etki ortaya çıkar.

Gerçek verimlilik; odaklanma, önceliklendirme ve stratejik düşünme gerektirir. Buna karşılık sahte meşguliyet, yalnızca sürekli bir aktivite hali yaratır. Sherry Turkle ise bu döngünün özellikle derin düşünme kapasitesini ve yaratıcılığı zayıflattığını vurgular.

Modern Toplumun Meşguliyet Tuzağı

Sosyal medya, bu psikolojik döngüyü daha görünür ve daha yoğun hale getiriyor. Artık insanlar yalnızca meşgul olmakla kalmıyor, aynı zamanda bunu sergilemek için de çaba harcıyor. Bu durum, “performatif meşguliyet” olarak adlandırılan yeni bir davranış biçimini doğuruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın