“Hep Meşgulüm” Diyenler Dikkat: Psikologlara Göre Bu Sözün Altında Yatan Gerçek

Araştırmalara göre bu dönüşüm, toplumsal değerlerdeki kaymanın doğrudan bir sonucu. Boş zaman sahibi olmak, geçmişte refah göstergesi olarak görülürken; günümüzde çoğu zaman “yetersizlik” ya da “önemsizlik” algısıyla ilişkilendiriliyor.

Christopher Hsee tarafından ortaya konan “idleness aversion” kavramı, bu eğilimi açıklıyor. Buna göre insanlar, hiçbir şey yapmamaktansa anlamsız aktivitelerle meşgul olmayı tercih ediyor. Çünkü zihinsel boşluk, çoğu kişi için rahatsız edici bir deneyim yaratıyor.

Boş Zamanla Yüzleşme Korkusunun Psikolojisi

Psikologlara göre boş zaman korkusu, yüzeyde göründüğünden daha derin bir mesele. Aslında bu durum, bireyin kendi iç dünyasıyla baş başa kalma konusundaki isteksizliğine dayanıyor.

Timothy Wilson tarafından yürütülen çalışmalar, insanların yalnız kaldıklarında düşünmekte zorlandığını gösteriyor. Katılımcıların önemli bir kısmının, yalnızca düşünmek yerine fiziksel olarak rahatsız edici bir uyaranı tercih etmesi, zihinsel boşluğun ne kadar kaçınılan bir durum olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.