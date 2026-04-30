İstanbul'da TOKİ'ye Başvuran Milyonlarca Kişinin Beklediği Para Dün Gece Hesapları Yatırıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2026 - 11:47

İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından, kurada adı çıkmayan binlerce vatandaş için beklenen süreç başladı. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin liralık teminat tutarları, ilgili bankalar aracılığıyla hak sahiplerine iade ediliyor. Vatandaşlar, dijital bankacılık kanallarını kullanarak geri ödemelerini anında kişisel hesaplarına aktarabiliyor.

İstanbul’da gerçekleştirilen TOKİ konut projeleri için kura süreci sona ererken, asil listede yer alamayan adayların merakla beklediği para iadeleri gece saatlerinden itibaren hesaplara geçmeye başladı.

Başvuru aşamasında yatırılan 5 bin Türk Lirası tutarındaki katılım bedelleri, vatandaşların ödeme yaptığı bankalar üzerinden geri ödeniyor. Sistemsel yoğunluk yaşanmaması adına dijital kanallar üzerinden hızlandırılan bu süreçte, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan işlemler tamamlanabiliyor. Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden başvurusunu tamamlayan kişiler, iadelerinin durumunu mobil uygulamalar, internet bankacılığı veya ATM’ler aracılığıyla kolayca takip edebiliyor.

Geri ödemelerin güvenli bir şekilde alınabilmesi için bankaların dijital arayüzlerinde özel ekranlar aktif hale getirildi. Özellikle Halkbank kanallarıyla işlem yapan vatandaşların, mobil uygulama veya internet şubesi içerisindeki sözleşmeler ve formlar sekmesine giriş yapması gerekiyor. Bu alanda yer alan özel iade ekranına ulaşıldığında, T.C. kimlik numarası ve sisteme kayıtlı telefon numarasıyla hızlı bir doğrulama yapılıyor. Doğrulama adımının ardından iade edilecek tutar, vatandaşın kendisine ait bir IBAN numarasına yönlendirilerek kişisel banka hesabına aktarılıyor. Sürecin tamamlandığına dair bildirimler bankalar tarafından kısa mesaj yoluyla da paylaşılırken, henüz ödemesini alamayanların dijital onay işlemlerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
