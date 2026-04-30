İstanbul'da TOKİ'ye Başvuran Milyonlarca Kişinin Beklediği Para Dün Gece Hesapları Yatırıldı

Başvuru aşamasında yatırılan 5 bin Türk Lirası tutarındaki katılım bedelleri, vatandaşların ödeme yaptığı bankalar üzerinden geri ödeniyor. Sistemsel yoğunluk yaşanmaması adına dijital kanallar üzerinden hızlandırılan bu süreçte, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan işlemler tamamlanabiliyor. Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden başvurusunu tamamlayan kişiler, iadelerinin durumunu mobil uygulamalar, internet bankacılığı veya ATM’ler aracılığıyla kolayca takip edebiliyor.

Geri ödemelerin güvenli bir şekilde alınabilmesi için bankaların dijital arayüzlerinde özel ekranlar aktif hale getirildi. Özellikle Halkbank kanallarıyla işlem yapan vatandaşların, mobil uygulama veya internet şubesi içerisindeki sözleşmeler ve formlar sekmesine giriş yapması gerekiyor. Bu alanda yer alan özel iade ekranına ulaşıldığında, T.C. kimlik numarası ve sisteme kayıtlı telefon numarasıyla hızlı bir doğrulama yapılıyor. Doğrulama adımının ardından iade edilecek tutar, vatandaşın kendisine ait bir IBAN numarasına yönlendirilerek kişisel banka hesabına aktarılıyor. Sürecin tamamlandığına dair bildirimler bankalar tarafından kısa mesaj yoluyla da paylaşılırken, henüz ödemesini alamayanların dijital onay işlemlerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.