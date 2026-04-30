İsrail Askerleri Sumud Filosu'ndaki 18 Türk'ü Alıkoydu!

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail müdahalesiyle karşılaştı. İsrail donanması tarafından uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildi. İsrail askerleri, 31'i Türk vatandaşı olmak üzere 345 aktivisti taşıyan 58 tekneden en az 22'sine çıkmış ve 175 aktivisti gözaltına almıştı.

Gazze Filosu tarafından yapılan açıklamada 18 Türk aktivistin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu bildirildi.