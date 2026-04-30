İsrail Askerleri Sumud Filosu'ndaki 18 Türk'ü Alıkoydu!

İsrail Askerleri Sumud Filosu'ndaki 18 Türk'ü Alıkoydu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2026 - 11:13

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in saldırısına uğradı. 18 tekneyle irtibat koptu. 60'dan fazla teknede 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğu açıklandı. 

Gazze Filosu tarafından yapılan açıklamada 18 Türk aktivistin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu bildirildi.

18 Türk aktivist, İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

18 Türk aktivist, İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve  insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail müdahalesiyle karşılaştı. İsrail donanması tarafından uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildi. İsrail askerleri, 31'i Türk vatandaşı olmak üzere 345 aktivisti taşıyan 58 tekneden en az 22'sine çıkmış ve 175 aktivisti gözaltına almıştı. 

Gazze Filosu tarafından yapılan açıklamada 18 Türk aktivistin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu bildirildi.

İsrail askerlerinin teknelere müdahale ettiği anlar:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
