Sosyal Medyada e-Devlet Dönemi: Sosyal Medyaya Nasıl Girileceği Belli Oldu

Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni düzenleme, platformlara giriş yaparken gerçek kimliklerin doğrulanmasını zorunlu kılıyor. 4 Mart tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan ve halen görüşmeleri devam eden kanun teklifi, özellikle 15 yaşından küçük çocukların sosyal ağlardaki faaliyetlerini sınırlandırmayı ve denetim altına almayı hedefliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazırlanan taslağın detaylarını paylaşırken sistemin nasıl işleyeceğine dair önemli teknik bilgiler verdi. Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, sosyal medya platformlarına doğrudan kimlik bilgisi verilmeyecek; bunun yerine e-Devlet üzerinden bir 'doğrulama kodu' veya dijital bir 'anahtar' alınacak. Kullanıcılar, bu özel kod ile hesaplarını aktif hale getirecek, böylece platformlar kişinin gerçek bir birey olduğunu bilecek ancak kişisel verilerine doğrudan erişemeyecek.

Söz konusu yasal düzenlemenin 2026 yılının sonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bakan Gürlek, vatandaşların tek bir kimlik numarasıyla birden fazla hesap açabileceğini, devletin odak noktasının hesap sayısı değil, hesabın arkasındaki kişinin kim olduğunun belirlenebilirliği olduğunu vurguladı. Bu adımın, özellikle anonim hesaplar üzerinden işlenen suçların ve suçu övme eylemlerinin önüne geçmesi bekleniyor.

Sosyal medyanın daha güvenli bir mecraya dönüşeceğini belirten Bakan, sahte profillerin oluşturduğu bilgi kirliliği ve siber suçlarla mücadelenin bu sayede çok daha etkin hale geleceğini ifade etti. Yeni dönemde kullanıcılar, e-Devlet onayıyla alınan şifrelerle sosyal ağlara giriş yaparak hem kendi güvenliklerini sağlayacak hem de dijital dünyadaki hukuki sorumluluklarını netleştirmiş olacak.