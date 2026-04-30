Sosyal Medyada e-Devlet Dönemi: Sosyal Medyaya Nasıl Girileceği Belli Oldu

Sosyal Medyada e-Devlet Dönemi: Sosyal Medyaya Nasıl Girileceği Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2026 - 11:16

Türkiye'de dijital güvenliği artırmayı hedefleyen yeni sosyal medya düzenlemesiyle, kullanıcılara e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama zorunluluğu getiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 yaş altına kısıtlama öngören ve sahte hesapları engellemeyi amaçlayan yasanın 2026 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesinin planlandığını duyurdu.

Dijital dünyada suçun önlenmesi ve çocukların korunması amacıyla hazırlanan sosyal medya yasasında sona yaklaşıldı.

Dijital dünyada suçun önlenmesi ve çocukların korunması amacıyla hazırlanan sosyal medya yasasında sona yaklaşıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni düzenleme, platformlara giriş yaparken gerçek kimliklerin doğrulanmasını zorunlu kılıyor. 4 Mart tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan ve halen görüşmeleri devam eden kanun teklifi, özellikle 15 yaşından küçük çocukların sosyal ağlardaki faaliyetlerini sınırlandırmayı ve denetim altına almayı hedefliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazırlanan taslağın detaylarını paylaşırken sistemin nasıl işleyeceğine dair önemli teknik bilgiler verdi. Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, sosyal medya platformlarına doğrudan kimlik bilgisi verilmeyecek; bunun yerine e-Devlet üzerinden bir 'doğrulama kodu' veya dijital bir 'anahtar' alınacak. Kullanıcılar, bu özel kod ile hesaplarını aktif hale getirecek, böylece platformlar kişinin gerçek bir birey olduğunu bilecek ancak kişisel verilerine doğrudan erişemeyecek.

Söz konusu yasal düzenlemenin 2026 yılının sonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bakan Gürlek, vatandaşların tek bir kimlik numarasıyla birden fazla hesap açabileceğini, devletin odak noktasının hesap sayısı değil, hesabın arkasındaki kişinin kim olduğunun belirlenebilirliği olduğunu vurguladı. Bu adımın, özellikle anonim hesaplar üzerinden işlenen suçların ve suçu övme eylemlerinin önüne geçmesi bekleniyor.

Sosyal medyanın daha güvenli bir mecraya dönüşeceğini belirten Bakan, sahte profillerin oluşturduğu bilgi kirliliği ve siber suçlarla mücadelenin bu sayede çok daha etkin hale geleceğini ifade etti. Yeni dönemde kullanıcılar, e-Devlet onayıyla alınan şifrelerle sosyal ağlara giriş yaparak hem kendi güvenliklerini sağlayacak hem de dijital dünyadaki hukuki sorumluluklarını netleştirmiş olacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
