İkinci El Telefon ve TV Alacaklar Dikkat: Bakanlık Devreye Girdi, Her Şey Değişiyor!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2026 - 12:59

Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknoloji pazarında taşları yerinden oynatacak dev bir adım attı. Hazırlanan yeni yönetmelikle birlikte yenilenmiş cihaz satışı artık çok daha güvenli ve şeffaf bir sürece evriliyor. Türkiye’yi bu alanda model ülke konumuna taşımayı hedefleyen düzenleme, sadece telefon ve tabletleri değil, artık televizyonları da kapsıyor.

Dijital Kimlik (YÜBİS) Dönemi Başlıyor

Tüketicilerin en büyük çekincesi olan 'Cihazın geçmişinde ne var?' sorusu, Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile tarih oluyor. Artık her cihazın bir dijital sicili olacak. Cihazın hangi parçalarının değiştiği, hangi teknik testlerden geçtiği ve yenileme sürecine dair tüm detaylar e-Devlet entegrasyonuyla şeffaf bir şekilde görülebilecek. Bu sayede çalıntı veya kaçak cihaz riski de tamamen ortadan kalkacak.

Şartsız İade ve Ödeme Güvencesi

Yeni yönetmelikle gelen en dikkat çekici haklardan biri de 14 gün içinde sebepsiz iade imkanı. Hem online hem de fiziki mağazalardan alınan yenilenmiş ürünlerde tüketici, hiçbir gerekçe göstermeden ürünü geri verebilecek. Ayrıca ödemeler doğrudan yenileme merkezlerinin kurumsal POS sistemleri üzerinden yapılacak; böylece merdiven altı satışların önüne geçilerek tüketicinin karşısında her zaman kurumsal bir muhatap olması sağlanacak.

Televizyonlar da Yenileme Kapsamında

Mevcut düzenlemede cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yenileme kapsamındaydı. Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da bu listeye ekleniyor.

Bakanlık, televizyonların kapsama alınmasını yüksek değerli ürün segmentinde pazar hacmini büyütebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Yüksek maliyetli ürünlerde oluşabilecek bozulursa ne olur endişesinin bu düzenlemeyle ortadan kalkacağı ifade ediliyor.

Yenileme merkezleri için öngörülen asgari sermaye şartı da 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye çıkarılıyor. Bu adımla sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi, daha kaliteli hizmet sunulması ve daha sağlam garanti yapılarının oluşturulması hedefleniyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
