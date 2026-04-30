İkinci El Telefon ve TV Alacaklar Dikkat: Bakanlık Devreye Girdi, Her Şey Değişiyor!

Mevcut düzenlemede cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yenileme kapsamındaydı. Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da bu listeye ekleniyor.

Bakanlık, televizyonların kapsama alınmasını yüksek değerli ürün segmentinde pazar hacmini büyütebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor. Yüksek maliyetli ürünlerde oluşabilecek bozulursa ne olur endişesinin bu düzenlemeyle ortadan kalkacağı ifade ediliyor.

Yenileme merkezleri için öngörülen asgari sermaye şartı da 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye çıkarılıyor. Bu adımla sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi, daha kaliteli hizmet sunulması ve daha sağlam garanti yapılarının oluşturulması hedefleniyor.