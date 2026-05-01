Konkordato İlan Etti, Alacaklılar Uyarıldı: 500’den Fazla Çalışanı Olan 27 Yıllık Türk Firması İflas Ediyor

Bölge ekonomisinin önemli aktörleri arasında yer alan şirketler grubu ile sahipleri Murat ve Mesut Özkeçeci’nin başvurusu üzerine Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda mahkeme heyeti, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçların yapılandırılması için 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti.

Toplamda 60 bin metrekareyi bulan devasa tesislerde üretim yapan ve 1 milyar liranın üzerinde sermayeye sahip olan bu dev işletmelerin yaşadığı sıkıntı, şehirdeki sanayi çevrelerinde de yankı uyandırdı. Alınan bu karar doğrultusunda, şirketin tüm finansal hareketleri ve ödeme planları mahkeme tarafından atanan uzman bir komisyonun onayına bağlandı. Aralarında hukukçu ve mali müşavirlerin de bulunduğu üç kişilik geçici komiser heyeti, şirketin ayağa kalkıp kalkamayacağını yakından takip edecek.

Süreç boyunca alacaklı olan tarafların da hakları mahkeme gözetiminde olacak. Borçlu firmaların bu süre zarfında iflasın eşiğinden dönerek yeniden mali istikrara kavuşması hedefleniyor. Mahkeme ayrıca, karara itiraz etmek isteyen alacaklıların belirli şartlar dahilinde başvuruda bulunabileceğini belirterek sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi. Bu kritik 90 günlük süreçte firmanın sunacağı kurtarma planı, dev fabrikanın geleceğini ve yüzlerce çalışanın akıbetini belirleyecek.