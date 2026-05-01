Konkordato İlan Etti, Alacaklılar Uyarıldı: 500’den Fazla Çalışanı Olan 27 Yıllık Türk Firması İflas Ediyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2026 - 11:52

Gaziantep sanayisinin köklü kuruluşlarından olan ve 500’den fazla personeli bünyesinde barındıran Flament Tekstil, nakit akışında yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dev şirketin ve sahiplerinin mali dengesini koruması adına 3 ay sürecek geçici mühlet kararı vererek yönetime denetçi komiserler atadı.

Gaziantep’te yaklaşık 27 yıldır faaliyetlerini sürdüren Flament Tekstil ve Flament Sentetik, finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük yaşayınca yasal koruma talep etti.

Bölge ekonomisinin önemli aktörleri arasında yer alan şirketler grubu ile sahipleri Murat ve Mesut Özkeçeci’nin başvurusu üzerine Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda mahkeme heyeti, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçların yapılandırılması için 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti.

Toplamda 60 bin metrekareyi bulan devasa tesislerde üretim yapan ve 1 milyar liranın üzerinde sermayeye sahip olan bu dev işletmelerin yaşadığı sıkıntı, şehirdeki sanayi çevrelerinde de yankı uyandırdı. Alınan bu karar doğrultusunda, şirketin tüm finansal hareketleri ve ödeme planları mahkeme tarafından atanan uzman bir komisyonun onayına bağlandı. Aralarında hukukçu ve mali müşavirlerin de bulunduğu üç kişilik geçici komiser heyeti, şirketin ayağa kalkıp kalkamayacağını yakından takip edecek.

Süreç boyunca alacaklı olan tarafların da hakları mahkeme gözetiminde olacak. Borçlu firmaların bu süre zarfında iflasın eşiğinden dönerek yeniden mali istikrara kavuşması hedefleniyor. Mahkeme ayrıca, karara itiraz etmek isteyen alacaklıların belirli şartlar dahilinde başvuruda bulunabileceğini belirterek sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi. Bu kritik 90 günlük süreçte firmanın sunacağı kurtarma planı, dev fabrikanın geleceğini ve yüzlerce çalışanın akıbetini belirleyecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
