Merkez Bankası Eski Başekonomistinden Asgari Ücret Açıklaması

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2026 - 20:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çalışanları yakından ilgilendiren çarpıcı veriler paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışanları yakından ilgilendiren çarpıcı veriler paylaştı.

"Asgari ücretin açlık sınırının yüzde 20 altına düştüğünü hatırlamak için iyi bir gün."

Sosyal medya hesabı üzerinden güncel durumu analiz eden Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretin alım gücündeki erimenin korkutucu boyutlara ulaştığını vurguladı. 2026 yılı itibarıyla asgari ücretin açlık sınırına oranının yeniden 0,8 seviyesine kadar gerilediğine dikkat çeken Kara, bu durumun 2022 yılındaki yüksek enflasyon döneminden dahi daha vahim bir noktada olduğunu ifade etti.

"Asgari ücretin alım gücü, 2022’de aniden patlayan enflasyon döneminden bile daha kötü durumda."

Kara tarafından paylaşılan verilere göre asgari ücret, Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırının yaklaşık yüzde 20 altında kaldı. 2017-2021 döneminde 0,9-1 bandında (açlık sınırına yakın veya eşit) seyreden asgari ücret/açlık sınırı oranı, 2022’deki sert düşüşün ardından 2026'da yeniden dibi gördü. 2025 yılı başında yapılan düzenlemelere ve 2026'daki yeni zamlara rağmen, enflasyon karşısında paranın alım gücü korunamadı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
