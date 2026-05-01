Merkez Bankası Eski Başekonomistinden Asgari Ücret Açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden güncel durumu analiz eden Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretin alım gücündeki erimenin korkutucu boyutlara ulaştığını vurguladı. 2026 yılı itibarıyla asgari ücretin açlık sınırına oranının yeniden 0,8 seviyesine kadar gerilediğine dikkat çeken Kara, bu durumun 2022 yılındaki yüksek enflasyon döneminden dahi daha vahim bir noktada olduğunu ifade etti.