İstanbul Valiliği Açıkladı: 1 Mayıs'ta 575 Kişi Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2026 - 18:26

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınan tedbir kararlarına uymayan gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibarıyla 575 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale edildi.

İstanbul Valiliği tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı'nda kutlamalara izin verildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutlama yapma kararı aldı. Öte yandan, izinsiz gösteri yapmak isteyen bazı gruplar Taksim'e yürümek istedi. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı ile Şişli'de Mecidiyeköy'de polis ile gruplar arasında arbede yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği: "575 kişi gözaltına alındı."

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Valiliğimizce verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandı. Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla - coşkuyla kutlayan tüm sendika, STK ve emekçilere; bununla birlikte, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polisimize teşekkür ediyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs’ta da, Emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir. Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların işlemleri, emniyet birimlerinde devam etmektedir.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
