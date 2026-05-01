1 Mayıs’ta Gazlı Müdahale: Öğle Saatlerine Kadar 200 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2026 - 13:55

1 MayısTaksim'de kutlamak için Mecidiyeköy'de toplanmaya çalışanlara polis müdahaleleri oldu. Polisin biber gazlı müdahalesine Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da uğradı. ANKA'ya açıklama yapan Erkan Baş, 'Biz zaten bu iktidarın zorbalıklarını biliyoruz. Biz zaten bu iktidarın baskıcılığını biliyoruz. Biz zaten bu iktidarın demokrasiyi, özgürlükleri daralttığını biliyoruz. Bunu bir kez daha ispatlamalarına gerçekten gerek yok. Bıraksınlar burada toplanan işçiler, burada toplanan kadınlar, burada toplanan gençler ülkenin geleceğine ilişkin sözlerini söylesinler' dedi. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, öğle saatlerine kadar gözaltı sayısını 200 olarak duyurdu.

Taksim'in 1 Mayıs alanı olduğunu savunan sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri toplanma noktası olarak belirledikleri Mecidiyeköy'de yoğun polis müdahalesiyle karşılaştı.

Bölgeye 11.00 sıralarında TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte geldi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaşan Erkan Baş, bir yandan yüzünü korumaya, diğer yandan gazın etkisini azaltmaya çalıştı. 

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nden öğle saatlerinde yapılan açıklamada gözaltı sayısını 200 olarak duyuruldu.

Olanlarla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erkan Baş, şunları söyledi:

'Her şeyden önce ben bütün Türkiye'ye işçi sınıfının, emekçilerin, emeğiyle, alın teriyle yaşayan bütün yurttaşlarımızın 1 Mayıs Bayramını kutluyorum. Bizim için bugün bayram. Üstelik bu bayram dünyanın dört bir yanında. Bütün ülkelerin, işçilerinin hep birlikte kutladığı tek bayram. Yüzyıllardır kutlanan bir bayram. Daha önce çeşitli zamanlarda engellenmeye çalışıldı ama Türkiye'deki kitlesel 1 Mayıs'ların 50. yıl dönümündeyiz. 50 yıldır Türkiye'de insanlar yüzbinler olan Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve Taksim Meydanı'nda. Adına 1 Mayıs Meydanı dediğimiz meydanda 1 Mayıs'ı kutluyorlar. Bugün de istediğimiz şey bu. Bakın bu madencinin bareti. Hani bugün herkesin haklı olduğunu düşündüğü, devlet yetkililerin, bakanların, yandaş medyanın, madenciler haklıydı ne güzel dediği eylemin simgesi olan bu baret. Orada da hatırlayın maden işçileri 17 gün boyunca, 17 gün boyunca gazlandılar, joplandılar, gözaltına alındılar ve sonunda haklı oldukları kabul edildi. Bugün de bütün İstanbul abluka altına alınmış durumda. Mecidiyeköy'ün dört bir yanı abluka altına alınmış durumda. Her köşede insanlar toplanabildiler. Demek ki insanların acısı var. İnsanların öfkesi var. İnsanların dertleri var. İnsanların umudu var. Heyecanı var. Kararlılığı var. Ben buradan bütün İçişleri Bakanı yetkililerine sesleniyorum. Emniyet görevlilerine, İstanbul Valiliğine sesleniyorum. Hukuksuz, anayasaya aykırı, Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı AHİM kararlarına aykırı, bölge idari mahkemesi kararlarına aykırı bu yasağa bir an önce son vermeleri lazım. İnsanlar hakları olanı, hakları olanı kullanıyorlar. 1 Mayıs'ı kutlamak istiyorlar. Bunun karşılığı gaz, job, toma, barikat olmaması gerekir. Bunun kimseye katacağı bir şey yok. Biz zaten bu iktidarın zorbalıklarını biliyoruz. Biz zaten bu iktidarın baskıcılığını biliyoruz. Biz zaten bu iktidarın demokrasiyi, özgürlükleri daralttığını biliyoruz. Bunu bir kez daha ispatlamalarına gerçekten gerek yok. Bıraksınlar burada toplanan işçiler, burada toplanan kadınlar, burada toplanan gençler ülkenin geleceğine ilişkin sözlerini söylesinler. Bakın zaten bütün yollar kapanmış durumda. Polis tarafından bütün yollar polis tarafından kapatılmış durumda. Dolayısıyla yapılması gereken şey ne şu anda? Zaten kapalı olan yollardan bu arkadaşlarımızla beraber yürümemiz, Taksim Meydanı'na gitmemiz. Bizim orada onlarca arkadaşımız 77. Mayıs'ında katledildi. Onların anısına meydana karanfillerimizi bırakmak istiyoruz. Bir de teslim olmayacağımızın, mutlaka kazanacağımızın, haklı olduğumuzu gösteren bu bareti madencinin sesini Taksim Meydanı'na taşımak istiyoruz. Yapmak istediğimiz bu. Bunun hiç kimseye bir zararı yok. Ben sorumlu davranmaya çağırıyorum. Ülkeyi germeye gerek yok. Zaten insanların elinden seçme seçilme hakkını almışsınız. Zaten anayasayı uygulamıyorsunuz. Bırakın bari insanların yürüme hakkı, yürüme hakkı kullanılsın. Arkadaşlarımız her tarafta abluk altında. Bütün arkadaşlarımız buraya gelsin. Heyetimiz, emniyet güçleriyle ben bütün arkadaşlarımızı burada bu direnişe ortak olmaya çağırıyorum'

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
