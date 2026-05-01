1 Mayıs’ta Gazlı Müdahale: Öğle Saatlerine Kadar 200 Kişi Gözaltına Alındı

'Her şeyden önce ben bütün Türkiye'ye işçi sınıfının, emekçilerin, emeğiyle, alın teriyle yaşayan bütün yurttaşlarımızın 1 Mayıs Bayramını kutluyorum. Bizim için bugün bayram. Üstelik bu bayram dünyanın dört bir yanında. Bütün ülkelerin, işçilerinin hep birlikte kutladığı tek bayram. Yüzyıllardır kutlanan bir bayram. Daha önce çeşitli zamanlarda engellenmeye çalışıldı ama Türkiye'deki kitlesel 1 Mayıs'ların 50. yıl dönümündeyiz. 50 yıldır Türkiye'de insanlar yüzbinler olan Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve Taksim Meydanı'nda. Adına 1 Mayıs Meydanı dediğimiz meydanda 1 Mayıs'ı kutluyorlar. Bugün de istediğimiz şey bu. Bakın bu madencinin bareti. Hani bugün herkesin haklı olduğunu düşündüğü, devlet yetkililerin, bakanların, yandaş medyanın, madenciler haklıydı ne güzel dediği eylemin simgesi olan bu baret. Orada da hatırlayın maden işçileri 17 gün boyunca, 17 gün boyunca gazlandılar, joplandılar, gözaltına alındılar ve sonunda haklı oldukları kabul edildi. Bugün de bütün İstanbul abluka altına alınmış durumda. Mecidiyeköy'ün dört bir yanı abluka altına alınmış durumda. Her köşede insanlar toplanabildiler. Demek ki insanların acısı var. İnsanların öfkesi var. İnsanların dertleri var. İnsanların umudu var. Heyecanı var. Kararlılığı var. Ben buradan bütün İçişleri Bakanı yetkililerine sesleniyorum. Emniyet görevlilerine, İstanbul Valiliğine sesleniyorum. Hukuksuz, anayasaya aykırı, Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı AHİM kararlarına aykırı, bölge idari mahkemesi kararlarına aykırı bu yasağa bir an önce son vermeleri lazım. İnsanlar hakları olanı, hakları olanı kullanıyorlar. 1 Mayıs'ı kutlamak istiyorlar. Bunun karşılığı gaz, job, toma, barikat olmaması gerekir. Bunun kimseye katacağı bir şey yok. Biz zaten bu iktidarın zorbalıklarını biliyoruz. Biz zaten bu iktidarın baskıcılığını biliyoruz. Biz zaten bu iktidarın demokrasiyi, özgürlükleri daralttığını biliyoruz. Bunu bir kez daha ispatlamalarına gerçekten gerek yok. Bıraksınlar burada toplanan işçiler, burada toplanan kadınlar, burada toplanan gençler ülkenin geleceğine ilişkin sözlerini söylesinler. Bakın zaten bütün yollar kapanmış durumda. Polis tarafından bütün yollar polis tarafından kapatılmış durumda. Dolayısıyla yapılması gereken şey ne şu anda? Zaten kapalı olan yollardan bu arkadaşlarımızla beraber yürümemiz, Taksim Meydanı'na gitmemiz. Bizim orada onlarca arkadaşımız 77. Mayıs'ında katledildi. Onların anısına meydana karanfillerimizi bırakmak istiyoruz. Bir de teslim olmayacağımızın, mutlaka kazanacağımızın, haklı olduğumuzu gösteren bu bareti madencinin sesini Taksim Meydanı'na taşımak istiyoruz. Yapmak istediğimiz bu. Bunun hiç kimseye bir zararı yok. Ben sorumlu davranmaya çağırıyorum. Ülkeyi germeye gerek yok. Zaten insanların elinden seçme seçilme hakkını almışsınız. Zaten anayasayı uygulamıyorsunuz. Bırakın bari insanların yürüme hakkı, yürüme hakkı kullanılsın. Arkadaşlarımız her tarafta abluk altında. Bütün arkadaşlarımız buraya gelsin. Heyetimiz, emniyet güçleriyle ben bütün arkadaşlarımızı burada bu direnişe ortak olmaya çağırıyorum'