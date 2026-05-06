"Körler Ülkesi" Gün Yüzünde: Haydarpaşa Garı'nda Yürütülen Arkeolojik Kazı Görüntüleri Paylaşıldı

Antik Yapılar: MÖ 5. yüzyıldan başlayarak Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait mimari kalıntılar, yollar ve dükkanlar.

Kilise ve Mezarlar: 5. yüzyıla ait Azize Bassa Kilisesi ve bu kilisenin çevresinde çok sayıda iskeletin bulunduğu toplu mezarlar.

Sikkeler: Alanda 10 binden fazla (bazı kaynaklara göre 12 bin) altın, gümüş ve bronz sikke bulundu. Bunların en eskisi MÖ 5. yüzyıla tarihleniyor.

Saray ve Kale Kalıntıları: Bir 'yazlık saray' olduğu düşünülen mimari gruplar ve yakın zamanda keşfedilen 'T' şeklinde kale benzeri bir yapı.