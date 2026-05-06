"Körler Ülkesi" Gün Yüzünde: Haydarpaşa Garı'nda Yürütülen Arkeolojik Kazı Görüntüleri Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.05.2026 - 12:03

İstanbul Haydarpaşa Garı arazisinde, Marmaray ve hızlı tren çalışmaları sırasında 2018 yılında tesadüfen ulaşılan arkeolojik kalıntıların ardından, tarihi garda çalışmalar başlamıştı. Antik kaynaklarda 'Körler Ülkesi' olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) kentine ait olan bu alanda, MÖ 5. yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar uzanan çok katmanlı bir tarih gün yüzüne çıkarılıyor. 

Haydarpaşa Garı’nda devam eden arkeolojik kazı çalışmalarına ait görüntüler paylaşıldı. Haydarpaşa Garı ve çevresindeki arkeolojik alanın 2026 yılının sonunda halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

Kazı alanında şu ana kadar ne tür önemli buluntulara rastlandı?

  • Antik Yapılar: MÖ 5. yüzyıldan başlayarak Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait mimari kalıntılar, yollar ve dükkanlar.

  • Kilise ve Mezarlar: 5. yüzyıla ait Azize Bassa Kilisesi ve bu kilisenin çevresinde çok sayıda iskeletin bulunduğu toplu mezarlar.

  • Sikkeler: Alanda 10 binden fazla (bazı kaynaklara göre 12 bin) altın, gümüş ve bronz sikke bulundu. Bunların en eskisi MÖ 5. yüzyıla tarihleniyor.

  • Saray ve Kale Kalıntıları: Bir 'yazlık saray' olduğu düşünülen mimari gruplar ve yakın zamanda keşfedilen 'T' şeklinde kale benzeri bir yapı.

  • Diğer Buluntular: Roma dönemine ait hamamlar, Helenistik döneme ait bir anıt mezar ve hatta II. Dünya Savaşı sırasında inşa edilmiş bir sığınak

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
