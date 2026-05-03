4 Mayıs - 10 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 4 Mayıs - 10 Mayıs haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 4 Mayıs - 10 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftaya Venüs ve Jüpiter etkisiyle profesyonel seçeneklerin artmasıyla başlıyorsun. Bu durum heyecan yaratsa da acil karar verme zorunluluğu baskı oluşturuyor. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyer rotanı değiştirmen için seni teşvik ediyor. Yenilikçi alanlara yönelme zamanı geliyor. Mevcut durağan projelerden vazgeçip daha dinamik sektörlere odaklanmak, profesyonel tatminini artıracaktır.

Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber alınan kararlar somutlaşıyor. Finansal planlar işlemeye başlıyor. Belirsiz süreçlerin yerini daha sağlam bir zemine bırakması, iş dünyasındaki gücünü perçinleyecektir. Maddi hedefleri gerçekleştirmek için stratejik adımlar atmaya ve kaynaklarını doğru yönetmeye odaklanmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

