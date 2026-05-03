Sevgili Akrep, bu haftaya Venüs ve Jüpiter etkisiyle profesyonel seçeneklerin artmasıyla başlıyorsun. Bu durum heyecan yaratsa da acil karar verme zorunluluğu baskı oluşturuyor. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyer rotanı değiştirmen için seni teşvik ediyor. Yenilikçi alanlara yönelme zamanı geliyor. Mevcut durağan projelerden vazgeçip daha dinamik sektörlere odaklanmak, profesyonel tatminini artıracaktır.

Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber alınan kararlar somutlaşıyor. Finansal planlar işlemeye başlıyor. Belirsiz süreçlerin yerini daha sağlam bir zemine bırakması, iş dünyasındaki gücünü perçinleyecektir. Maddi hedefleri gerçekleştirmek için stratejik adımlar atmaya ve kaynaklarını doğru yönetmeye odaklanmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…