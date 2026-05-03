4 Mayıs - 10 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 4 Mayıs - 10 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftaya Venüs ve Jüpiter etkisiyle hızlı başlayan ama içinde bir miktar kararsızlık barındıran duygusal bir ivmeyle giriş yapıyorsun. Hislerin yoğunluğu ile mantığın sorgulamaları arasında denge kurmaya çalışırken, şeffaflıktan ödün vermemek gerekiyor. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu rotanı aniden değiştirirken, ani yakınlaşmaların getirdiği heyecanı içsel bir süzgeçten geçirerek yönetmek en sağlıklı yol olacaktır.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle iletişiminde yaşanacak ani dalgalanmalar dürüstçe yönetildiğinde bağınızı tazeliyor. Paylaşılan gerçeklik güveni artıracaktır. Bekarsan, birine karşı duyduğun yoğun ilginin ardından gelen duraksama süreci kalbini meşgul edebilir. Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle hislerin somutlaşacak; emin olmak için acele etmeden duyguların olgunlaşmasına izin vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

