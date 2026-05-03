Sevgili Akrep, haftaya Venüs ve Jüpiter etkisiyle hızlı başlayan ama içinde bir miktar kararsızlık barındıran duygusal bir ivmeyle giriş yapıyorsun. Hislerin yoğunluğu ile mantığın sorgulamaları arasında denge kurmaya çalışırken, şeffaflıktan ödün vermemek gerekiyor. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu rotanı aniden değiştirirken, ani yakınlaşmaların getirdiği heyecanı içsel bir süzgeçten geçirerek yönetmek en sağlıklı yol olacaktır.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle iletişiminde yaşanacak ani dalgalanmalar dürüstçe yönetildiğinde bağınızı tazeliyor. Paylaşılan gerçeklik güveni artıracaktır. Bekarsan, birine karşı duyduğun yoğun ilginin ardından gelen duraksama süreci kalbini meşgul edebilir. Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle hislerin somutlaşacak; emin olmak için acele etmeden duyguların olgunlaşmasına izin vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…