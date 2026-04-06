article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ders Anlatırken Giydiği Etek Sonrası Gündem Olan Fidan Atalay Öğretmenliği Bıraktı, Fenomenlikten Zengin Oldu!

Ders Anlatırken Giydiği Etek Sonrası Gündem Olan Fidan Atalay Öğretmenliği Bıraktı, Fenomenlikten Zengin Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.04.2026 - 10:09

Sosyal medyada paylaşılan ders anlatım videolarıyla bir dönem Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Fidan Atalay, kariyerinde radikal bir değişikliğe imza attı. Öğretmenlik mesleğine veda ederek tamamen sosyal medyaya yönelen Atalay’ın, sosyal medya platformundaki özel abonelik sistemi sayesinde elde ettiği aylık kazanç dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/fidannatalay/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem KPSS adaylarına yönelik verdiği ekonomi dersleri sırasında tercih ettiği kıyafetlerle tartışmaların odağında yer alan Fidan Atalay, eğitim camiasından tamamen koptu.

Bir dönem KPSS adaylarına yönelik verdiği ekonomi dersleri sırasında tercih ettiği kıyafetlerle tartışmaların odağında yer alan Fidan Atalay, eğitim camiasından tamamen koptu.

33 yaşındaki eski öğretmen, artık vaktinin tamamını sosyal medyaya ayırıyor.

33 yaşındaki eski öğretmen, artık vaktinin tamamını sosyal medyaya ayırıyor.

Instagram üzerinde kurduğu özel toplulukla takipçilerine ücretli içerikler sunan Atalay’ın ulaştığı abone sayısı ve elde ettiği gelir, dijital yayıncılığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Güncel verilere göre Atalay’ın profilinde ücretli içerikleri takip eden abone sayısı 12 bin 100 kişiyi aşmış durumda.

Güncel verilere göre Atalay’ın profilinde ücretli içerikleri takip eden abone sayısı 12 bin 100 kişiyi aşmış durumda.

Aylık 79,99 TL olarak belirlenen abonelik ücreti üzerinden yapılan hesaplamalar, eski öğretmenin sadece bu kanal aracılığıyla aylık yaklaşık 968 bin lira kazandığını gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
10
7
5
4
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın