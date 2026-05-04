Ara Öğün Arayanlara Özel Soğuk Kahve Tarifleri

Ecem Bekar
04.05.2026 - 11:31

'Güne kahvesiz başlayamayanlar, öğleden sonra enerjisi düşenler ve 'şöyle buz gibi, ferah bir şeyler olsa da içsek' diyenler toplansın! Mutfağınızı profesyonel bir baristaya dönüştürecek, hem ara öğün niyetine tüketeceğiniz hem de tatlı krizlerinizi tek yudumda kesecek en popüler soğuk kahve tariflerini bir araya getirdik.

1. Karamelize Bisküvili Frappe

Hem ara öğün hem de resmen bir ödül! Malzemeler: 

  • 1 tatlı kaşığı granül kahve

  • Yarım çay bardağı sıcak su 

  • 1 su bardağı soğuk süt 

  • 3 adet Lotus veya yulaflı bisküvi 

  • 1 tatlı kaşığı karamel sos

  • Bol buz

Hazırlanışı: Kahveyi sıcak suda eritip oda sıcaklığına gelmesini bekle. Blender haznesine sütü, erittiğin kahveyi, 2 adet bisküviyi ve buzu ekle. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yüksek devirde çek. Bardağının iç yüzeyini karamel sosla gezdirerek süsle. Karışımı bardağa boşalt ve kalan 1 adet bisküviyi üzerine ufalayarak servis et.

2. Fıstık Ezmeli & Muzlu Soğuk Latte

'Acıktım ama yemek istemiyorum' diyenlerin kurtarıcısı. Malzemeler: 

  • 1 shot espresso (yoksa 1 tatlı kaşığı granül kahveyi az suda erit)

  • 1 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi 

  • Yarım donmuş muz 

  • 1 su bardağı badem sütü 

  • Bir tutam tarçın.

Hazırlanışı: Sıcak kahvenin içine fıstık ezmesini ekle ve ezme tamamen eriyene kadar karıştır. Blender’a donmuş muzu, sütü, tarçını ve fıstık ezmeli kahveyi at. Kıvam alana kadar karıştır. Buz dolu büyük bir bardağa dök.

3. Klasik Dalgona Kahvesi

Karantina günlerinden yadigar ama lezzeti hala zirvede.Malzemeler: 

  • 2 yemek kaşığı granül kahve

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı çok sıcak su

  • 1 su bardağı soğuk süt

  • Buz küpleri

Hazırlanışı: Geniş bir kasede kahve, şeker ve sıcak suyu birleştir. Mikserle veya çırpma teliyle yaklaşık 5-8 dakika boyunca, karışım katı bir krema kıvamı alıp rengi açılana kadar çırp. Bardağa buzları ve sütü koy (üzerinde pay bırakmayı unutma). Hazırladığın kahve kremasını sütün üzerine nazikçe ekle.

4. Hindistan Cevizli & Vanilyalı Cold Brew

Sert kahve severlerin yumuşak içimli favorisi. Malzemeler: 

  • 1 su bardağı Cold Brew (evde 12 saat önceden demlediğin filtre kahve)

  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi sütü (kutuda olandan)

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü 

  • Buz

Hazırlanışı: Bardağını buzla doldur. Üzerine vanilya özütüyle karıştırdığın Cold Brew’u dök. En son Hindistan cevizi sütünü bardağın tam ortasından yavaşça ekle ki o bulutsu görüntü oluşsun.

5. Lavantalı Buzlu Latte

Kendini bir Fransız kafesinde hissetmek istersen bu tarif tam sana göre.Malzemeler: 

  • 1 shot espresso

  • 1 su bardağı süt 

  • Buz

  • Lavanta şurubu için: Yarım bardak su, yarım bardak şeker, 1 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta.

Hazırlanışı: Şurubu hazırlamak için su, şeker ve lavantayı kaynat, sonra süzüp soğut. Bardağın dibine 2 tatlı kaşığı bu şuruptan koy. Üzerine buzları ve sütü ekle. En son kahveyi dök ve hafifçe karıştır.

6. Iced Chai Latte

 Çay mı kahve mi karar veremeyenlere? İkisi birden!Malzemeler: 

  • 1 adet Chai Tea poşet çay

  • Yarım bardak sıcak su 

  • 1 shot espresso 

  • Yarım bardak soğuk süt 

  • Buz

  • Tarçın

Hazırlanışı: Chai çayını yarım bardak sıcak suda 5 dakika demle ve poşeti sıkıp çıkar, soğumaya bırak. Bardağa buzları al, üzerine soğuyan baharatlı çayı ve sütü ekle. En son kahveyi dök. Üzerine bolca tarçın serp.

7. Salted Caramel Iced Latte

Tatlı ve tuzlunun o efsanevi dansı. Bir kez deneyen bağımlısı oluyor.Malzemeler: 

  • 1 shot sert kahve

  • 1 bardak soğuk süt

  • 2 tatlı kaşığı karamel sos

  • Bir çimdik deniz tuzu (veya normal tuz)

  • Buz

Hazırlanışı: Karamel sosu ve bir çimdik tuzu kahvenin içinde iyice erit. Bardağı buzla doldur, sütü ekle ve tuzlu karamelli kahveyi üzerine dök.

8. Dondurmalı Buzlu Affogato

İtalyanların dünyaya armağan ettiği en kısa ama en etkili mutluluk formülü! Hem tatlı niyetine ye hem de kahveni yudumla.Malzemeler: 

  • 2 top vanilyalı dondurma  

  • 2 shot espresso (yoksa çok sert hazırlanmış 4-5 yemek kaşığı filtre kahve), İsteğe bağlı bir tutam rendelenmiş çikolata veya fındık kırığı.

Hazırlanışı: Küçük bir bardağa dondurma toplarını yerleştir. Taze demlenmiş ve dumanı tüten sıcak espressoyu (veya sert kahveyi) dondurmaların tam üzerine gezdirerek dök. Dondurma hafifçe eriyip kahveyle kremsi bir doku oluşturduğunda üzerine çikolata rendesini serp.

9. Antep Fıstıklı (Pistachio) Iced Latte

Son dönemin en trend kahvesi! Malzemeler: 

  • 1 shot espresso

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi  

  • 1 tatlı kaşığı bal veya yoğunlaştırılmış süt (isteğe bağlı)

  • Bol buz.

Hazırlanışı: Bir kasenin içinde Antep fıstığı ezmesini az miktarda sıcak kahveyle pürüzsüz bir krema kıvamına gelene kadar iyice ez. Bardağının kenarlarına bu fıstıklı karışımdan biraz sür (görsel şölen başlasın!). Bardağı buzla doldur, sütü ekle ve en son fıstıklı kahve karışımını dök.

10. Soğuk Shaken Espresso

'Kahvem köpük köpük olsun ama sütü az olsun' diyenlerin vazgeçilmezi. Malzemeler: 

  • 2 shot espresso (veya yoğun granül kahve karışımı)

  • 1 tatlı kaşığı esmer şeker veya karamel şurubu

  • Yarım su bardağı süt (yulaf sütü çok yakışıyor)

  • Bol buz

  • Bir tutam tarçın.

Hazırlanışı: Varsa bir shaker’a (yoksa ağzı sıkı kapanan bir kavanoza) buzları, sıcak espressoyu, şekeri ve tarçını koy. Yaklaşık 30 saniye boyunca, kahve tamamen buzla soğuyana ve üzerinde yoğun bir köpük tabakası oluşana kadar sertçe çalkala. Karışımı buzlarıyla birlikte bardağa boşalt ve üzerine sadece bir parmak kadar süt ekle.

Ecem Bekar
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
