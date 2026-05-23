Bazılarımızın Kahve İçmeden Güne Başlayamama Sebebi Nedir?

Vücudumuz gün boyu adenozin adı verilen bir kimyasal biriktirerek bizi yavaş yavaş uykuya hazırlar. Sabah uyandığımızda bu kimyasal bir anda yok olmaz ve beynimizde bir sis bulutu gibi asılı kalır. Kahvedeki kafein ise bu reseptörlere bağlanarak beynimizi uyanık olduğumuza dair ikna eder. Yani aslında kendimizi nazikçe kandırarak güne hızlı bir giriş yapmış oluruz. Sahte olsa da etkide güçlü bu uyanıklık hali olmasa muhtemelen öğle saatlerine kadar boş boş duvara bakardık.