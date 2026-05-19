Hangi Kahve Çekirdeği Senin Ruh Eşin?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
19.05.2026 - 11:01

Herkesin kahve tercihi farklıdır kimi yoğun sever kimi yumuşak içimli olanlardan vazgeçemez. Kimisi her gün aynı tadı arar kimisi sürekli yeni aromalar dener. Ama aslında fark etmesen de elin hep aynı kahveye gider. Çünkü o kahve senin ruh eşin! Hadi başlayalım ve ruh eşini bulalım!

1. Sabah uyanır uyanmaz bunlardan hangisini içersin?

2. Peki günde kaç fincan kahve içersin?

3. Bu aromalardan hangisi sana daha çekici geliyor?

4. Peki senin için ideal tat nasıldır?

5. Kahvede başka tatlar dener misin?

6. Kahveni içerken yanında bir şeyler olur mu?

7. Peki zor bir soru soralım. Sosyalleşmek için mi kahve içersin yoksa kahve içmek için mi sosyalleşirsin?

8. İşte son soru! En sevdiğin kahve günün hangi vaktinde içilir?

Ruhunun dengesiyle buluştuğu kahve: Arabica

Sen kahvede keskinlikten çok uyum arıyorsun. Ne çok sert ne çok hafif… İçimi rahat, aroması dengeli kahveler tam sana göre. Kahve senin için bir keyif anı yavaş yavaş içip tadını çıkarmak istiyorsun. İşte bu yüzden senin ruh eşin Arabica. Çünkü Arabica çekirdekleri de tam olarak böyle yumuşak içimli, kaliteli ve aroması dengeli.

Damak tadının keşfe çıktığı yer: Etiyopya

Sen kahvede sıradanlıktan sıkılanlardansın. O farklı aromalar, meyvemsi notalar ve bu kahve değişikmiş hissi seni cezbediyor. Kahve içerken yeni şeyler keşfetmek hoşuna gidiyor. Bu yüzden senin ruh eşin Etiyopya kahveleri. Çünkü en aromatik, en karakterli ve sürprizlerle dolu çekirdekler genelde buradan çıkar.

Her ana uyum sağlayan eşlikçin: Kolombiya

Sen kahvede garanti seviyorsun. Aşırı sert ya da fazla aromatik tatlar sana göre değil. İçimi rahat, dengeli ve her zaman aynı keyfi veren kahveler tam sana hitap ediyor. Bu yüzden senin ruh eşin Kolombiya çekirdekleri. Çünkü onlar da dengesiyle bilinir ne yorar ne şaşırtır hep doğru hissi verir. Senin gibi güvenilir ve uyumlu.

Seni hayata döndüren o sert dokunuş: Robusta

Sen kahveyi gerçekten hissetmek istiyorsun. Hafif tatlar sana yetmez güçlü, yoğun ve tok kahveler ararsın. Özellikle sabahları ya da enerjinin düştüğü anlarda kahvenin etkisini net almak istersin. Bu yüzden senin ruh eşin Robusta. Çünkü Robusta çekirdekleri daha sert, daha yoğun ve kafein oranı yüksek.

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
