Hangi Kahve Çekirdeği Senin Ruh Eşin?

Sen kahvede garanti seviyorsun. Aşırı sert ya da fazla aromatik tatlar sana göre değil. İçimi rahat, dengeli ve her zaman aynı keyfi veren kahveler tam sana hitap ediyor. Bu yüzden senin ruh eşin Kolombiya çekirdekleri. Çünkü onlar da dengesiyle bilinir ne yorar ne şaşırtır hep doğru hissi verir. Senin gibi güvenilir ve uyumlu.