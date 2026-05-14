Yaz Geliyor: Mutlaka Denemen Gereken 10 Soğuk Kahve

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
14.05.2026 - 12:01

Yaz geldiğinde kahve alışkanlıklarımız da otomatik olarak değişiyor ve soğuk olanları tercih etmeye başlıyoruz. Ama mesele tabi sadece soğuk olması değil, doğru kahveyi doğru şekilde hazırlamak. Bu yaz kesinlikle denemeye değer soğuk kahvelerden bahsedeceğiz! ☕

1. Iced Latte

Soğuk içeceklerin kralı geldi diyebilir miyiz? Espresso ve soğuk sütün o müthiş lezzetinden dolayı herkesin güvenli limanıdır soğuk latte. Ne çok sert ne de çok hafif içimi insanın ağzında harika bir tat bırakır. Bu yüzden de genelde en sık tercih edilen kahvelerden biridir.

2. Karamelli Iced Latte

Bazen böyle hem kahve tadı gelen hem de yoğun şekerli bir içecek ister ya insanın canı. İşte o anın tek çözümü soğuk latte'nin çok yakından akrabası olan karamelli iced latte!  Karamelin o yumuşak aroması, kahvenin sertliğini törpüler ve ortaya çok keyifli bir içecek çıkar.

3. Klasik Cold Brew

Cold brew dediğimiz şey aslında sabrın ta kendisi. Çünkü demlemesi saatler alır. Ama kabul etmek gerekir ki, herkesin evde saatlerce cold brew hazırlayacak vakti yok. Üzerine buz ekleyerek tadı mükemmel bir cold brew içebilirsiniz.

4. Vanilyalı Cold Brew

Vanilya, kahveye eklendiğinde resmen lezzet seviyesini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Özellikle soğuk kahvelerde, aromayı bastırmadan dengeleyen bir etkisi var. Fazla iddialı olmayan ama içtiğiniz her yudumun size zevk vereceği bir tattan bahsediyoruz.

5. Iced Mocha

Çikolata ve kahve birleşiyorsa zaten ortaya asla kötü bir kombinasyon çıkması mümkün değil. Özellikle yoğun geçen bir günün ortasında insanı ferahlatan ve modunu yükselten bir tadı var. Sanki bir tatlıyı yemek yerine içiyor gibi düşünebilirsiniz.

6. Frappe

Frappe ise yine eğlenceli kahvelerden bir tanesi. Sıcak havalarda içtikçe insanı serinleten türden. Hele bir de üzerine çikolata ya da karamel eklediniz mi tadı resmen arşa çıkıyor. Ben keyifli içecek severim diyorsanız tercihiniz bu yönde olsun.

7. Buzlu Americano

Espresso üzerine soğuk su ve buz eklenilerek yapılan bu içecek kahve içtiğinizi dibine kadar hissettiriyor. Özellikle sabahları hızlı uyanmak isteyenler için harika bir seçenek. Yapımı da oldukça kısa sürüyor.

8. Hindistan Cevizli Iced Latte

Tercihinizi daha alışılmadık tatlara çevirmek isterseniz Hindistan cevizi direkt bunun için var. Kahveyle birleştiği zaman ise ortaya hafif tropikal bir tat çıkıyor. Sanki sahilde kahveni yudumluyormuşsun gibi bir hissi var.

9. Affogato

Bir top dondurma üzerine dökülen sıcak espresso…Yazarken bile ağzımızın suyu aktı diyebiliriz.  Sonuç ise yarı tatlı yarı kahve, ama tamamen keyif dolu. Günün hangi saatinde olursanız olun hem tatlı hem de kahve ihtiyacınızı anında karşılıyor.

10. Soğuk Filtre Kahve

Bazen en iyisi en basit olanıdır. Soğuk filtre kahve de yazın en favori kahvelerinden bir tanesi. Hem de gün boyu sizi üzmeyecek, en risksiz seçimlerden bir tanesi. Her yudumda kahvenin tadını daha iyi hissedeceksiniz.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
