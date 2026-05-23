Dağları Delmek Yerine Nehrin Ortasına Otoyol Kurdular: Yol 20 Dakikaya İndi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 11:43
Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xingshan ilçesinde, nadir bitki örtüsüne zarar vermemek için dağları delmek yerine nehir üzerine inşa edilen Guzhao Otoyolu, mühendislik dünyasında devrim niteliğinde bir örnek oluşturdu. 'Çin’in En Güzel Su Otoyolu' olarak anılan proje, seyahat süresini 1 saatten 20 dakikaya indirirken hem bölge ekonomisini şahlandırdı hem de stratejik bir savunma hattı sağladı.

Gelişen dünya düzeninde altyapı projeleri ile doğayı koruma arasındaki denge giderek önem kazanıyor.

Çin’in Hubei eyaletindeki Xingshan ilçesinde inşa edilen Guzhao Otoyolu, doğaya zarar vermeden de devasa lojistik çözümler üretilebileceğini tüm dünyaya kanıtladı. Toplam 10,9 kilometre uzunluğundaki iki şeritli otoyolun, 4,4 kilometrelik bölümü Xiangxi ve Gufu nehirlerinin tam ortasında yükselen devasa köprülerden oluşuyor.

Projenin planlama aşamasında uzmanların önünde üç seçenek vardı: Tünel kazmak, dağı patlatmak veya su üzerinden köprü inşa etmek. İlk iki seçeneğin, bölgedeki Gufu Kasabası sınırlarında yer alan ve pek çok nadir bitki türüne ev sahipliği yapan Dujiayan Dağı’na kalıcı zararlar vereceği tespit edildi.

Xingshan ilçesinin çevre vizyonu doğrultusunda, dağların patlatılmasını ve ormansızlaşmayı engellemek adına daha maliyetli olan üçüncü seçenek seçildi.

Toplamda 440 milyon yuan yatırımla tamamlanan ve 306 köprü ayağı üzerinde yükselen yol, nehir üzerinde adeta 'askıda' duran büyüleyici yapısıyla manzara ile yolu birleştiren eşsiz bir peyzaj oluşturdu. Guzhao Otoyolu’nun hizmete girmesiyle birlikte, Xingshan ilçesinden Yiba Otoyolu üzerindeki Pingyikou Kavşağı’na ulaşım süresi 1 saatten sadece 20 dakikaya düştü. Bu dönüşüm ilçeyi, tek ulaşım aksı olan 312 numaralı İl Karayolu’na bağımlı kalmaktan kurtardı.

Yeni sistemle birlikte yolcu ve yük trafiği birbirinden tamamen ayrıldı:

  Lojistik yükü sırtlayan orijinal 312 numaralı İl Karayolu'nu kullanmaya devam ediyor.

  'Su Otoyolu'nun büyüleyici manzarası eşliğinde seyahat ediyor.

Bir nehir kanyonunun ortasında, yeşil dağların arasında adeta "yeşim bir kurdele" gibi uzanan bu otoyol, kısa sürede kendi kendine sürüş turları düzenleyen gezginlerin odak noktası haline geldi.

Yol; Baidicheng, Yangtze Nehri'nin Üç Boğazı, Wang Zhaojun'un memleketi, Shennongjia ve Wudang Dağları gibi Çin'in en önemli turizm merkezlerini birbirine bağlıyor.

Resmi verilere göre, otoyol sadece Bahar Festivali döneminde 90.200 yerli ve yabancı turist ağırlayarak bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısını %9,7 artırdı. Bölgenin dönemsel turizm geliri ise %16'lık bir sıçramayla 45,2168 milyon yuan seviyesine ulaştı. Turistlerin bu görsel şöleni deneyimlemesi için güzergah boyunca yürüyüş yolları, sahil şeritleri ve seyir platformları inşa edildi.

Guzhao Otoyolu’nun inşası sadece ekonomik ve çevresel değil, aynı zamanda hayati bir askeri stratejiye de dayanıyor.

2012 yılında ilçede düzenlenen bir ulusal savunma tatbikatı sırasında iki kamyonun kaza yapması, askeri eğitim konvoyunun tek yolda 2 saat boyunca mahsur kalmasına neden olmuştu.

Bu krizin ardından harekete geçen askeri ve mülki idare, alternatif bir kurtarma ve stratejik hat kurulması kararını aldı. Özel coğrafi konumu nedeniyle Üç Boğaz bölgesinin savunma cephesini koruma görevini üstlenen Xingshan’da, bu otoyol artık hem muharip personelin hem de savaş öncesi destek malzemelerinin güvenle taşındığı stratejik bir ulusal savunma yolu olarak hizmet veriyor.

Doğaya saygılı mühendislik çözümleri sayesinde Xingshan İlçesi; 'Dört Yıl Üst Üste Ulusal Medeni İlçe', 'Ulusal Hijyenik Şehir', 'Ulusal Yeşillendirme Model İlçesi' ve '2018 Çin Yaşam Alanı Çevre Örneği Ödülü' gibi prestijli unvanlarla taçlandırıldı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
