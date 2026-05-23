Donald Trump Kendi Oğlunun Düğününe Katılmayacağını Duyurdu: “İşlerim Var, Gelemem!”

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2026 - 12:00
ABD Başkanı Donald Trump, hükümet işleri nedeniyle Washington'da kalması gerektiği için en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, 48 yaşındaki en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılamayacağını duyurdu.

Trump, 'Oğlum Don Jr. ve Trump ailesinin en yeni üyesi, yakında evleneceği eşi Bettina ile birlikte olmayı çok istememe rağmen hükümet şartları ve ABD'ye olan sevgim buna izin vermiyor. Bu önemli dönemde Washington D.C.'de, Beyaz Saray'da kalmamın önemli olduğunu düşünüyorum. Don ve Bettina'yı tebrik ederim' ifadelerini kullandı.

CNN'in haberine göre düğün bu hafta sonu Bahamalar'daki küçük bir adada yapılacak.

ABD merkezli haber kuruluşu CBS hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığını iddia etmişti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
