Beşiktaş'a İmza Attıktan Sonra Önder Özen'in İlk Hoca Adayı da Belli Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 11:57
Kartal’ın yeni futbol direktörü Önder Özen, başkan Serdal Adalı ile yaptığı toplantıda yol haritasını belirledi. Buna göre Beşiktaş kadro planlamasını, teknik direktörü getirdikten sonra yapacak. Siyah-Beyazlılar'ın hoca adayları arasında Valverde ismi ön plana çıkıyor.

Önder Özen operasyona başlıyor.

Beşiktaş’ta futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken diğer yandan da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler üzerinde çalışmalar yapıyor.

Daha önce yorumculuk yaptığı dönemde siyah-beyazlı takımın kadrosuna yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Özen’in, bazı yabancı oyuncularla yolların ayrılmasını planladığı öğrenildi. Önceliği teknik direktör konusuna veren Özen’in, başkan Serdal Adalı’nın onayının ardından kadro operasyonunu resmen başlatacağı ifade edildi.

Valverde ilk sırada.

Fanatik'in haberine göre yönetimin, camianın destek vereceği tecrübeli bir yabancı teknik adam üzerinde durduğu öğrenildi. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında Ernesto Valverde, Bruno Genesio ve Ange Postecoglou yer alıyor. Önder Özen’in kısa süre içerisinde üç isimle de temas kurarak şartları değerlendirmesi, son kararın ise başkan Serdal Adalı tarafından verilmesi bekleniyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
