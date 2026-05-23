Beşiktaş'a İmza Attıktan Sonra Önder Özen'in İlk Hoca Adayı da Belli Oldu

Fanatik'in haberine göre yönetimin, camianın destek vereceği tecrübeli bir yabancı teknik adam üzerinde durduğu öğrenildi. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında Ernesto Valverde, Bruno Genesio ve Ange Postecoglou yer alıyor. Önder Özen’in kısa süre içerisinde üç isimle de temas kurarak şartları değerlendirmesi, son kararın ise başkan Serdal Adalı tarafından verilmesi bekleniyor.