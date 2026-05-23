25 – 31 Mayıs İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Kurban Bayramı Etkinlikleri ve Haftanın Eğlence Rotası

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 12:26
İstanbul’da yaza merhaba demenin enerjisi ve Kurban Bayramı tatilinin coşkusu etkinlik takvimlerine de yansıyor! Havaların iyice ısındığı ve okullara kısa bir mola verildiği bugünlerde, açık havada ya da büyük sahnelerde bayrama özel birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor. 25 – 31 Mayıs 2026 haftasında şehrin her iki yakasında da bayram coşkusu hissediliyor.

Peki, Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? İstanbul'da en eğlenceli bayram şenlikleri ve açık hava etkinlikleri nerelerde düzenleniyor? Tatil haftasında hangi çocuk filmleri vizyona giriyor? Ailecek izlenecek hangi çocuk oyunları sahneleniyor?

Uyarı: Kurban Bayramı tatili sebebiyle şehirdeki etkinliklerde oluşabilecek ekstra yoğunluğu göz önünde bulundurarak; planlarınızı erkenden yapmayı, kontenjan durumlarını kontrol etmeyi ve biletlerinizi dijital platformlar üzerinden hızla temin etmeyi unutmayın. İyi bayramlar ve iyi eğlenceler!

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda tiyatro sahneleri öğretici ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar tam da çocuklu aileler için farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. 

İşte bu hafta, 25 – 31 Mayıs tarihleri arasında sahnelenecek çocuk tiyatroları: 

25 – 31 Mayıs Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 31 Mayıs saat 13.00 ve 15.00 – Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 30 Mayıs saat 13.00 / 15.00 / 17.00 – Huhu ile Bilim Şov – Hilltown Seyirlik Sahne

25 – 31 Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 29 Mayıs saat 14.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu – Şişli Tiyatrosu

  • 29 Mayıs saat 13.00 – Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera – Imagineer Studio Kanyon

  • 30 Mayıs saat 14.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu – Şişli Tiyatrosu

  • 31 Mayıs saat 11.00 / 13.00 / 15.00 – Huhu ile Bilim Şov – Biletinial Torium Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için eğlence ve macera dolu rotalar sunuyor. 25 – 31 Mayıs haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, yeni vizyona girecek filmler şöyle:

  • Charlie the Wonderdog

Konusu: Dokuz yaşındaki Danny'nin çok sevdiği köpeği Charlie'nin uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra süper güçlerle Dünya'ya dönmesini konu alıyor. Bu yeni süper köpek, komşunun insanlığı yok etmek isteyen kötü niyetli kedisi Puddy'nin karanlık planlarını engellemek için sahibiyle birlikte kahkaha dolu bir maceraya atılıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Sevimli Göbüşler

Konusu: Doğaya meraklı Serkan'ın, çıktığı bir orman gezisinde karşılaştığı konuşan ve teknoloji meraklısı bir ayıcıkla kurduğu sıra dışı dostluğu anlatıyor. İkili bir yandan ormanın gizli dünyasını keşfederken, diğer yandan doğayı korumanın ve teknolojiyi bilinçli kullanmanın önemini eğlenceli bir dille gözler önüne seriyor.

Tür: Komedi, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam eden, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haftanın öne çıkan diğer alternatifleri ise şöyle:

  • Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalını çok daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla beyaz perdeye taşıyor. Dilekleri gerçekleştiren sihirli bir ağaç ve sincaba dönüşmüş bir oduncunun yardımıyla Külkedisi, istemediği bir kraliyet düğününden kaçarak kendi kaderini çizmeye çalışıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Romantik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Konusu: Sevimli karakterler Kehribar ve Boncuk'un, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir robotun peşine düşmesini konu alıyor. Çocuklara arkadaşlık, yardımlaşma ve keşif duygusunu aşılayan eğlenceli bir yerli yapım.

Tür: Animasyon, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi

Konusu: Sıradan bir yaz tatilinin fantastik bir maceraya dönüşmesini anlatıyor. Birol, çiftlikte geçireceği tatilin sıkıcı olacağını düşünürken Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai'nin gizli süper kahramanlar olduğunu öğreniyor ve macera başlıyor.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Sihirli Annem evreni, yepyeni bir hikâyeyle sinema salonlarına geri dönüyor. Periler aleminde açılan okulda Dudu, Betüş, Perihan ve Pakize yeni nesil perileri eğitmeye başlarken, okulda aniden ortaya çıkan gizemli olaylar işleri karıştırıyor. Hem nostalji yaşamak hem de eğlenceli bir macera izlemek isteyen aileler için harika bir seçenek.

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Yaş Grubu: 6+ Yaş (Aile Eşliğinde)

UYARI: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının internet sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sanat ve eğlencenin merkezi İstanbul, bu hafta çocuklara özel sirk gösterileri, bale ve opera festivalleri ile rengarenk bahar etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. İşte 25 – 31 Mayıs haftasında İstanbul’da çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli gösteriler:

25 – 31 Mayıs Sirk ve Sahne Gösterileri

  • 30 Mayıs saat 14.00 ve 15.30 – Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

25 – 31 Mayıs Etkinlik ve Yaşam Alanları

  • 25, 26, 27, 28, 30 ve 31 Mayıs saat 09.00 – Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı – Park Of İstanbul

  • 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 Mayıs saat 10.00 – Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Emaar Square Mall

  • 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 Mayıs saat 10.00 – Emaar SkyView ve SkyWalk – Emaar Square Mall

25 – 31 Mayıs İstanbul Opera ve Baleleri

25 – 31 Mayıs haftasında, sahne sanatlarına ilgi duyan ve çocuklarına farklı bir sanatsal vizyon katmak isteyen aileler için harika bir 'İlham ve Sanat' alternatifimiz var: 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması - 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali

Eğer çocuğunuzun baleye, dansa veya müziğe ilgisi varsa, dünyanın farklı yerlerinden gelen genç ve yetenekli dansçıların kıyasıya rekabetini ve zarafetini sahnede izlemek ona büyük bir ilham verecektir. Renkli kostümler, etkileyici figürler ve klasik müziğin büyüsü, özellikle 7 yaş ve üzeri çocuklar için tam bir görsel şölen sunuyor.

  • 30 Mayıs saat 20.00 – 17. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Final Gecesi (7+ Yaş) – Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

  • 30 Mayıs saat 20.00 – Lucia Di Lammermoor / Opera (7+ Yaş) – AKM Türk Telekom Opera Salonu

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bayramda Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta İstanbul’un her iki yakasında, çocukların hem el becerilerini ve sanat vizyonlarını geliştireceği hem de tatilin ve baharın enerjisini doyasıya yaşayacağı harika bir atölye takvimi oluştu.

25 – 31 Mayıs'ta Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Avrupa Yakası'nda bu hafta AKM'nin sanat dolu salonlarından, minik şeflerin hünerlerini sergileyeceği mutfaklara kadar uzanan renkli bir yelpaze var:

  • Resim ve Drama Atölyesi: Kendi Evimin Mimarı - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Çocukların hayal güçlerini kağıda, ardından sahneye taşıdığı harika bir atölye! Minikler önce kendi hayallerindeki evi veya mekanı resmediyor, ardından yaratıcı drama teknikleriyle bu mekanın içinde geçen kendi hikayelerinin başrolü oluyorlar. Hem motor becerilerini hem de ifade yeteneklerini geliştiren çok yönlü bir sanat deneyimi.

Yaş Grubu: 4–7 Yaş

Gün/Saat: 30 Mayıs 2026 Cumartesi, saat 16.00

  • Çocuklar İçin Dans Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Çocukların sevdiği güncel şarkılar eşliğinde senkronize hareket etmeyi öğreten harika bir fiziksel aktivite. Tatilin enerjisini atmak ve ritim duygusunu geliştirmek için birebir.

Yaş Grubu: 7 – 11 Yaş

Gün/Saat: 31 Mayıs 2026 Pazar, saat 16.00

25 – 31 Mayıs'ta Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Anadolu Yakası'nda bu hafta sonu, el becerilerini konuşturacakları ve enerjilerini atacakları atölyeler ön planda:

  • Çocuklar ve Ebeveynler İçin Ağaç İşleri Atölyesi: Çocuklar, ahşap bloklara dokunarak, yaşlarına uygun güvenli aletlerle zımpara yaparak ve parçaları birleştirerek kendi oyuncaklarını ya da ahşap objelerini üretiyorlar. Çocukların ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonlarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirirken; ebeveynleriyle birlikte üreterek kaliteli zaman geçirmelerini sağlayan harika bir deneyim. 

Yaş Grubu: 4+ Yaş 

Gün/Saat: 25 – 31 Mayıs 2026 Haftası Boyunca

Bayramda Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

25 – 31 Mayıs haftası, baharın tüm renklerini sergilediği, çocukların enerjisinin sokaklara ve parklara taştığı harika bir dönem. Bu haftaya özel, miniklerin hayal dünyasını zenginleştirecek, doğayla iç içe ve yeni ufuklar açacak yepyeni bir rota hazırladık. Üstelik bu kez yepyeni yerler, sürpriz ışık gösterileri ve bolca orman havası var:

Zaman Yolculuğu: Eğlenceli ve Tematik Müze Rotaları

İstanbul'un farklı yüzlerini ve ilgi çekici koleksiyonlarını çocuklara sevdirecek yepyeni duraklar:

1. İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Bahar aylarında Göztepe'nin tarihi sokaklarında ailecek nostaljik bir yürüyüş yapmak ve teknolojiden uzak, samimi bir dünyaya adım atmak için harika bir fırsat.

  • Çocuklar İçin: 1700'lü yıllardan günümüze kadar gelen binlerce oyuncağın sergilendiği bu müze, çocukların sadece oyun tarihini değil, dünya tarihini de rengarenk oyuncaklar üzerinden öğrenmesini sağlıyor.

2. Üsküdar Uçurtma Müzesi

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Bahar rüzgarlarının en tatlı estiği bu haftada, gökyüzünü süsleyen uçurtmaların dünyasını keşfetmek ve sonrasında sahilde uçurtma uçurmak için ilham almak şahane bir plan.

  • Çocuklar İçin: Dünyanın dört bir yanından toplanmış binlerce farklı uçurtmayı görmek minikleri büyüleyecek. Ayrıca müzedeki atölyelere katılıp kendi uçurtmalarını tasarlayabilirler!

Geleceğe Bakış: Yeni Nesil Deneyim ve Eğlence Alanları

Bu hafta çocukları sadece izleyici olmaktan çıkarıp, oyunun ve deneyimin merkezine alıyoruz:

1. Astra Lumina (Turkcell Platinum Park, Sarıyer)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Şehrin ortasında, karanlık çöktüğünde ormanın nasıl büyülü bir atmosfere dönüştüğünü görmek için mükemmel bir akşam etkinliği. Yıldızların yeryüzüne indiği bu multimedya gece yürüyüşü, ailece unutulmaz bir deneyim sunuyor. Daha fazla detay için Astra Lumina web sitesini inceleyebilirsiniz.

  • İpucu: Gece ormanda yürüyüş yapılacağı için çocukların rahat ayakkabılar giymesine ve yanınıza ince bir hırka almanıza dikkat edin. Işık ve ses şovları arasında bol bol fotoğraf çekmek isteyeceğiniz bir atmosfer sunuyor.

2. Flyzone (Çeşitli AVM'ler - İstiklal, Mall of İstanbul vb.)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Bayram tatilinin getirdiği bolca enerjiyi, güvenli ve eğlenceli bir ortamda enerjilerini atmak isteyenler için en iyi kapalı alan alternatiflerinden biri.

  • Çocuklar İçin: Yüzlerce metrekarelik devasa trambolin parkurlarında özgürce zıplamak, sünger havuzlarına dalmak ve tırmanma duvarlarında ninja gibi hissetmek enerjik çocuklar için tam bir rüya.

Baharın Kalbinde: Doğa ve Keşif

Betonlardan uzaklaşıp toprağa ve yeşile dokunmak isteyen aileler için bu hafta rotamızı genişlettik ve 4 harika nefes alma noktası seçtik:

1. Polonezköy Hobbit Evleri (Polonez City / Polonezköy)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Ormanın tam kalbinde yer alan ve ünlü 'Yüzüklerin Efendisi' evreninden fırlamış gibi duran bu masalsı köy, baharın tüm yeşilliğiyle birleşince bambaşka bir atmosfere bürünüyor.

  • Çocuklar İçin: Çatıları çimenlerle kaplı, yuvarlak pencereli şirin ahşap evlerin arasında koşturmak çocuklara kendilerini bir masal diyarı kahramanı gibi hissettirecek.

2. Bakırköy Botanik Parkı

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Temiz hava alırken devasa peyzaj alanlarında ailecek keyifli bir piknik yapmak ve eğlenceye doyasıya vakit ayırmak için ideal.

  • Çocuklar İçin: Parkın içindeki gerçek boyutlu dev dinozor maketleri çocukların büyük ilgisini çekiyor! Ayrıca su oyun alanları ve tematik oyun parkları bütün gün sıkılmadan vakit geçirmelerini garanti ediyor.

3. Atatürk Arboretumu (Sarıyer)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Binbir çeşit ağacın ve bitkinin uyanışına şahit olmak, doğanın sessizliğini dinlemek ve muazzam doğa fotoğrafları çekmek için en doğru zaman.

  • İpucu: Arboretum içerisine yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmediğinden, doğa yürüyüşünüzü tamamladıktan sonra Sarıyer sahilinde ailecek güzel bir mola planlayabilirsiniz. Göletteki su kaplumbağalarını izlemeyi unutmayın!

4. Fenerbahçe Parkı (Kadıköy)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Asırlık sakız ağaçlarının gölgesinde, deniz kenarında çimlere yayılıp Adalar manzarasına karşı kahvaltı veya öğleden sonra pikniği yapmak paha biçilemez.

  • Çocuklar İçin: Kediler ve etrafta gezinen minik sincaplarla dost olmak, ağaçların arasında saklambaç oynamak ve deniz kenarındaki oyun parkında vakit geçirmek doğa sevgilerini pekiştirecek.

İstanbul'da Kurban Bayramı Etkinlikleri: Bayram Tatilinde Nereye Gidilir?

İstanbul’da baharın yaza göz kırptığı bu güzel günlerde, Kurban Bayramı tatili şehre harika bir enerji getiriyor! Uzun tatili fırsat bilip çocuklarla kaliteli zaman geçirmek isteyen aileler için şehrin her iki yakasında da bol bol açık hava, eğlence ve sanat var.

2026 Kurban Bayramı tatilinde 'İstanbul'da çocuklarla nereye gidilir?' diyorsanız, kalabalıktan çok bunalmadan keyif alabileceğiniz güncel ve eğlenceli rotalarımız şu şekilde:

🌳 Açık Hava Şenlikleri ve Doğa Rotaları

Bayramda kapalı alanlar yerine güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenler için en güzel alternatifler:

  • Kemerburgaz Kent Ormanı: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp ormanın kalbinde derin bir nefes almak için harika bir fırsat. Bayram boyunca ahşap oyun parkurları, dev şişme oyun alanları ve açık hava çocuk tiyatroları ile minikler enerjilerini doğanın içinde atacak.

  • Müze Gazhane Açık Hava Etkinlikleri (Kadıköy): Bayram tatili boyunca Müze Gazhane'nin geniş avlusunda çocuk atölyeleri, açık hava oyunları ve aile etkinlikleri düzenleniyor.

Tema Parklar ve Macera Alanları

'Tatil demek biraz da adrenalin ve bolca kahkaha demek' diyen enerjik aileler için vazgeçilmez duraklar:

  • Vialand Tema Park (Eyüpsultan): Adrenalin seven daha büyük çocuklar için dev roller coaster'lar, minikler içinse masal kahramanlarıyla dolu parkurlar tüm gün sürecek bir eğlence vadediyor.

  • İstanbul Akvaryum (Florya): Bayramda egzotik bir mola verip su altının büyüleyici dünyasına dalmak isteyenler için kusursuz bir tercih. Sonrasında Florya sahilinde ailecek güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Kültür, Sanat ve Eğlenerek Öğrenme

Bayramı sadece eğlenceyle değil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenerek değerlendirmek isteyen minik kaşifler için:

  • Miniatürk Bayram Turu (Sütlüce): Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi güzellikleri tek bir günde adımlamak, çocukların çok sevdiği bir aktivite. 

  • AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim): Atatürk Kültür Merkezi, bayram tatili boyunca kapılarını sanatsever miniklere açıyor. Yaratıcı drama, dans ve sanat atölyeleriyle çocuklara eğlenceli bir keşif alanı sunuyor.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
