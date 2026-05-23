25 – 31 Mayıs İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Kurban Bayramı Etkinlikleri ve Haftanın Eğlence Rotası

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için eğlence ve macera dolu rotalar sunuyor. 25 – 31 Mayıs haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, yeni vizyona girecek filmler şöyle:

Charlie the Wonderdog

Konusu: Dokuz yaşındaki Danny'nin çok sevdiği köpeği Charlie'nin uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra süper güçlerle Dünya'ya dönmesini konu alıyor. Bu yeni süper köpek, komşunun insanlığı yok etmek isteyen kötü niyetli kedisi Puddy'nin karanlık planlarını engellemek için sahibiyle birlikte kahkaha dolu bir maceraya atılıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Sevimli Göbüşler

Konusu: Doğaya meraklı Serkan'ın, çıktığı bir orman gezisinde karşılaştığı konuşan ve teknoloji meraklısı bir ayıcıkla kurduğu sıra dışı dostluğu anlatıyor. İkili bir yandan ormanın gizli dünyasını keşfederken, diğer yandan doğayı korumanın ve teknolojiyi bilinçli kullanmanın önemini eğlenceli bir dille gözler önüne seriyor.

Tür: Komedi, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam eden, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haftanın öne çıkan diğer alternatifleri ise şöyle:

Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalını çok daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla beyaz perdeye taşıyor. Dilekleri gerçekleştiren sihirli bir ağaç ve sincaba dönüşmüş bir oduncunun yardımıyla Külkedisi, istemediği bir kraliyet düğününden kaçarak kendi kaderini çizmeye çalışıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Romantik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Konusu: Sevimli karakterler Kehribar ve Boncuk'un, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir robotun peşine düşmesini konu alıyor. Çocuklara arkadaşlık, yardımlaşma ve keşif duygusunu aşılayan eğlenceli bir yerli yapım.

Tür: Animasyon, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi

Konusu: Sıradan bir yaz tatilinin fantastik bir maceraya dönüşmesini anlatıyor. Birol, çiftlikte geçireceği tatilin sıkıcı olacağını düşünürken Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai'nin gizli süper kahramanlar olduğunu öğreniyor ve macera başlıyor.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Sihirli Annem evreni, yepyeni bir hikâyeyle sinema salonlarına geri dönüyor. Periler aleminde açılan okulda Dudu, Betüş, Perihan ve Pakize yeni nesil perileri eğitmeye başlarken, okulda aniden ortaya çıkan gizemli olaylar işleri karıştırıyor. Hem nostalji yaşamak hem de eğlenceli bir macera izlemek isteyen aileler için harika bir seçenek.

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Yaş Grubu: 6+ Yaş (Aile Eşliğinde)

UYARI: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının internet sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.