İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 25 – 31 Mayıs Konser Takvimi ve Kurban Bayramı Etkinlikleri

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
Yazın müjdecisi ılık bahar günleri ve Kurban Bayramı'nın tatil coşkusu İstanbul'u tüm enerjisiyle sarıyor! 25 – 31 Mayıs 2026 haftasında açık hava sahneleri, bayramın coşkulu ruhunu müzikle buluşturuyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, sevilen sanatçılar ve müzik gruplarının sahne aldığı rengarenk konserlerle, uzun bayram tatilini şehirde geçiren İstanbulluları dopdolu bir hafta bekliyor!

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? Kurban Bayramı'na özel etkinlikler nerede düzenleniyor? Bayram tatilinde hangi konsere gidilir? Bayramda İstanbul'da nerede canlı müzik var? 25 – 31 Mayıs tarihleri arasında; Harbiye Açıkhava, Zorlu PSM, Jolly Joker, Babylon, IF Performance, Bostancı Gösteri Merkezi, Blind ve Dorock XL gibi şehrin nabzını tutan mekanlarda hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Hande Bizi Sezen'e Götür: 25 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilere unutulmaz bir Sezen Aksu gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.

  • Gökhan Türkmen: 28 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul'da romantik şarkılarıyla hayranlarının kalbine dokunacak.

  • Soner Sarıkabadayı: 28 Mayıs Perşembe günü saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy'de hit parçalarıyla coşkuyu zirveye taşıyacak.

  • Ceren Sagu - Bayram Özel: 29 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker İstMarina'da bayrama özel performansıyla müzikseverlere keyifli anlar vadediyor.

  • Murat Dalkılıç - Bayram Özel: 29 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de JJ Arena'da enerjik sahne şovuyla geceye damga vuracak.

  • Ceren Sagu - Bayram Özel: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul'da bayrama özel performansıyla müzikseverlere keyifli anlar vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Baneva: 25 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da rap müziğin nabzını tutacak.

  • Canbay & Wolker: 29 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Avalon Kadıköy'de dinamik ritimleriyle dinleyicileri coşturacak.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

  • Kerimcan Durmaz: 28 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de Avalon Kadıköy'de yüksek tempolu bir dans ve eğlence gecesi garantiliyor.

  • DJ Emre Demirağ ile Türkçe Pop Gecesi: 28 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da pop hitleriyle eğlencenin dozunu artırıyor.

  • Kastel Hip-Hop Series | Şeref Sarıoğlu - ICY: 28 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Kastel Flow'da hip-hop rüzgarları estirecek.

  • Flow Series | Yankı: 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Kastel Flow'da elektronik müziğin derinliklerine iniyor.

  • Chart Hits | Güven Akyol: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Kastel Flow'da listelerin zirvesindeki parçalarla kitleyi hareketlendiriyor.

  • Kastel MixTape | Atlas: 31 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de Kastel Flow'da haftanın kapanışını muhteşem bir setle yapıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Sattas: 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Celtic Irish Pub İstanbul'da reggae ve rock tınılarıyla ruhunuzu ısıtacak.

  • 7PF2P 'PINK FLOYD TRIBUTE': 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Blind İstanbul'da efsanevi grubun mirasını sahneye taşıyor.

  • Piiz: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.30'da Muaf Kadıköy'de alternatif rock severlere harika bir gece yaşatacak.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

  • Louis Bekk + Ledi Cannit + Alter + Batıkan Ayyıldız: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Klein Phönix'te elektronik ve alternatif sesleri bir araya getiren özel bir konsepte imza atıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Eda Baba: 29 Mayıs Cuma günü saat 22.30'da Muaf Kadıköy'de duru sesi ve akustik performansıyla kulakların pasını silecek.

İstanbul'da Bu Hafta Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

  • Faruk Vatan: 31 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy'de duygu yüklü şarkılarıyla dinleyicileri mest edecek.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • Geçmişten Günümüze 90'lar 2000'ler Türkçe Pop: 26 Mayıs Salı günü saat 21.00'de Hayal Kahvesi Emaar'da katılımcıları nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

  • 90'S Party: 26 Mayıs Salı günü saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy'de dönemin en sevilen şarkılarıyla dans pistini ateşe verecek.

  • Altın Disco - Türkçe Pop Parti: 26 Mayıs Salı günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da disko topunun altında altın yıllara götürüyor.

  • DJ Mert Demir ile Türkçe Popun Efsane Yılları 90'lar 2000'ler Gecesi: 28 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de efsanevi hitlerle dolu bir gece yaşatıyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 29 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de hafızalara kazınan melodileri çalıyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi Bayram Özel: 29 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul'da bayram coşkusunu geçmişin enerjisiyle birleştiriyor.

  • Doksanlar Diskosu: 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de o çok özlenen diskotek ruhunu yeniden canlandırıyor.

  • Luv X '90s & 2000s' HIPHOP PARTY: 29 Mayıs Cuma günü saat 23.59'da Blind İstanbul'da hiphop klasikleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiriyor.

  • HEPSİ PARTİ: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Flu Kadıköy'de unutulmaz grupların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etme fırsatı sunuyor.

  • DJ Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da eski kasetleri yeniden sardırıyor.

  • Mixtape 80'ler 90'lar Türkçe Pop Parti Bayram Özel: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da retro esintilerle bayramı kutluyor.

  • Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema'da en sevilen nakaratlarla mekanı inletiyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

  • Echoes of History & Lights of Beauty: 31 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Kastel'de mum ışıkları eşliğinde büyüleyici ve tarihi bir atmosfer yaratıyor.

İstanbul'da Nerede Kurban Bayramı Konseri Var?

  • Karaoke Gecesi: 25 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da Cafe Theatre Koşuyolu'nda içindeki yıldızı sahneye taşımak isteyenleri mikrofon başına bekliyor.

  • Sanat Esiri Jam Session: 25 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de doğaçlama müziğin sınırlarını zorlayarak sürprizlerle dolu bir sahne sunuyor.

  • Bayrama Özel Neşeli Gazino (Metin Zakoğlu): 26 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Cafe Theatre Koşuyolu'nda hem müzik hem de kahkaha dolu bir kabare programı sunuyor.

  • Pop-Punk & Emo Party: 29 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da Art Stage Collective'de asi gençlik yıllarına selam çakıyor.

  • 2MUCH!: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.59'da Blind İstanbul'da gece kuşlarına kesintisiz bir hafta sonu eğlencesi vadediyor.

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Festivali Nerede?

  • Beats & Champions (Şampiyonlar Ligi Final Festivali): 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Chalet Garden - Swissotel The Bosphorus'ta futbol heyecanını ve müziği aynı çimde buluşturuyor.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
