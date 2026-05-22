25 – 31 Mayıs Konser Takvimi: Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'deki Konserler ve Kurban Bayramı Etkinlikleri

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 10:21
Kurban Bayramı tatilinin coşkusuyla 25 – 31 Mayıs 2026 haftasında Türkiye’nin dört bir yanında müzik sesleri yükseliyor! Özellikle bayramın enerjisini yansıtan coşkulu etkinliklerle Ankara'dan İzmir'e, Bursa'dan Eskişehir'e kadar tüm büyük şehirlerde eğlence doruğa çıkıyor. Akustik performanslar, rock tınıları, rap müziğin yükselen yıldızları, pop sahnelerinin dev isimleri ve nostalji rüzgarları estiren konsept partiler eşliğinde müzik dolu uzun bir tatil haftasına hazır olun!

Peki, İzmir'de bu hafta hangi konserler var? 25 – 31 Mayıs'ta Ankara'da hangi etkinlikler düzenleniyor? Kurban Bayramı'na özel en iyi etkinlikler nerede? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Bu bayram tatilinde nerede konser var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi öneririz.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

25-31 Mayıs haftasında Kurban Bayramı tatilinin coşkusu ve baharın enerjisi Ankara'da müziğin ritmiyle birleşiyor! Başkentin popüler mekanları, tatil haftasında müzikseverleri hem nostaljiye hem de canlı performanslara doyuracak harika etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Sezer Sarıgöz Konseri: 31 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da enerjik sahnesi ve sevilen pop şarkılarıyla dinleyicilere harika bir pazar akşamı yaşatacak.

Ankara'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Evrencan Gündüz Konseri: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da sıcak akustik tarzı ve samimi vokaliyle kalpleri ısıtan bir müzik şöleni sunuyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Rock Konserleri

  • Bad Badger: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.21'de Haymatlos Mekan'da sert ve alternatif tınılarıyla başkentin yer altı müzik sahnesine farklı bir soluk getiriyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Hiç Eskimeyen Şarkılar: 27 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara'da dillerden düşmeyen klasiklerle geçmişe müzikal bir yolculuk yaptırıyor.

  • I Love 90s: Yabancı 90'lar Partisi: 28 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara'da dönemin en popüler yabancı hitleriyle katılımcıları coşkulu bir dansa davet ediyor.

  • Dj Özge Tığlı ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da milenyum çağının ve 90'ların unutulmaz Türkçe hitleriyle bayram tatili eğlencesini zirveye taşıyor.

  • 2016 Hits: 31 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara'da yakın geçmişin en sevilen liste başı şarkıları eşliğinde kesintisiz bir eğlence vadediyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

25-31 Mayıs haftasında Kurban Bayramı tatilinin coşkusu ve baharın enerjisi İzmir'in eğlenceli akşamlarıyla birleşiyor! Şehrin merkezinden Çeşme ve Alaçatı sahillerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, pop müzikten elektroniğe, akustik performanslardan konsept partilere kadar İzmir'i sallayacak etkinlikler sizi bekliyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Cem Adrian: 27 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'sinde sınırları zorlayan sesi ve büyüleyici performansıyla dinleyenleri farklı diyarlara götürüyor.

  • Meltem Hayırlı: 29 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Noche Alaçatı'da etkileyici sahnesiyle bayram coşkusuna ortak oluyor.

  • Hande Yener: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da Kali Beach Alaçatı'da pop müziğin kraliçesi olarak enerjik hitleriyle Alaçatı sahillerini ısıtacak.

  • Emre Altuğ: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'te OM Paparazzi'de dillerden düşmeyen romantik ve hareketli parçalarıyla nostaljik bir rüzgar estiriyor.

  • Meltem Hayırlı: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Fil In Beach Resort'ta bayram eğlencesini hız kesmeden sürdürüyor. 

İzmir'de Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Saf Akustik Canlı Performans: 27 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Gili Ege Perla'da dingin ve keyifli bir akşam yemeğine müzikal bir dokunuş katıyor.

  • Evrencan Gündüz: 28 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'da samimi vokali ve sıcacık gitar ritimleriyle ruhunuzu dinlendirecek.

  • Kalben  Gerçek Adınız Mı? Konseri: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Rene Lokal'de kendine has tarzı ve içten sözleriyle hayranlarına unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock & Alternatif Konserleri

  • Pentagram: 29 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'da heavy metalin efsanevi ismi olarak İzmirli rock severlere sert ve güçlü bir gece yaşatıyor.

  • RETRO ROCK: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de 6:45 KK Bornova'da geçmişin en sevilen rock tınılarını yeniden sahneye taşıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri

  • Lvbel C5: 29 Mayıs Cuma günü saat 16.30'da Kali Beach Alaçatı'da yeni nesil trap ritimleri ve yüksek tansiyonlu performansıyla tatilcileri coşturacak.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Arem & Arman: 28 Mayıs Perşembe günü saat 23.59'da Noche Alaçatı'da elektronik ritimlerle eğlencenin fitilini ateşliyor.

  • Avangart Tabldot: 29 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Yuzu Beach Ayayorgi'de gün batımı eşliğinde harika bir set sunuyor.

  • Fideles | Sommer Klein: 29 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Sommer Klein Çeşme'de melodik tekno tınılarıyla elektronik müzik tutkunlarını dans pistine çağırıyor.

  • İstek Var Mı? Türkçe Edisyonu: 29 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Köşk Alsancak'ta sevilen Türkçe şarkılar eşliğinde eğlenceli bir konsept vadediyor.

  • Akcan Akdağ ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 29 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Skaff PSM Alsancak'ta dönemin en popüler hitleriyle tam bir nostalji fırtınası estiriyor.

  • Y Club Culture: 2000s Disco Night: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Köşk Alsancak'ta disko topunun altında 2000'lerin ritmini tutturuyor.

  • Kerimcan Durmaz: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'te Avalon Alaçatı'da bitmek bilmeyen enerjisiyle Alaçatı gecelerine damga vuracak.

  • Nezir Kara: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.59'da Noche Alaçatı'da setin başına geçerek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenceyi sürdürüyor.

İzmir'de Bu Haftanın Özel Etkinlikleri ve Bayram Eğlenceleri

  • İl Gusto Italiano: 26 Mayıs Salı günü saat 19.30'da Gili Ege Perla'da açık büfe İtalyan lezzetleriyle İtalyan rüzgarları estiriyor.

  • Shine Kurban Bayramı Etkinlik Programı: 27 - 30 Mayıs tarihleri arasında Summer Shine Club'da bayrama özel hazırlanan geniş kapsamlı programıyla dolu dolu geçecek günlerin müjdesini veriyor.

  • Chopstick Night: 28 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da Gili Ege Perla'da Uzak Doğu lezzetleriyle farklı bir konsept arayanları bekliyor.

  • Bayram Eğlencesi: 28 - 29 Mayıs tarihlerinde PENGUEN Kültür Sanat Bistro & Comedy Club'da bayram tatilini kahkaha ve keyif dolu şovlarla buluşturuyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa, bayram tatilinde müzikseverlere hem nostalji hem de modern ritimlerle eğlence sunuyor!

Bursa'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Baneva: 31 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Hayal Kahvesi Bursa'da yeni nesil rap ritimleri ve dinamik sahne performansıyla tatilin son gününe damgasını vuruyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • Doksanlar Diskosu: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da o çok özlenen Türkçe pop klasikleriyle retro bir eğlence sunarak nostalji rüzgarları estiriyor.

Bursa'da Bayram Konserleri

  • Karaoke: 28 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de Deli Kantin'de mikrofonu eğlenceseverlere devrederek, içindeki yıldızı sahneye taşımak isteyenlere bol kahkahalı bir gece vadediyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 29 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da dönemin en hit yabancı şarkılarıyla katılımcıları kesintisiz bir dans serüvenine çıkarıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'in dinmeyen enerjisi, bayram tatilinde de hız kesmiyor! Kahvaltı konserlerinden pop partilerine bayramda eğlence sizi bekliyor: 

Eskişehir'de Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Kahvaltı Konseri: Akustik Canlı Müzik Eşliğinde Serpme Kahvaltı: 31 Mayıs Pazar günü saat 10.45'te Gibi Cafe Sahne & Mutfak'ta tatilin son gününe enfes lezzetler ve ruhu dinlendiren akustik tınılarla harika bir başlangıç yaptırıyor.

Eskişehir'de Bayrama Özel Konserler

  • Türkçe Pop Gecesi (Bayrama Özel Gece): 30 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de en sevilen Türkçe pop hitleriyle bayram coşkusunu kesintisiz bir dans eğlencesine dönüştürüyor.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
