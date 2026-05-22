Sadece Espresso’ya Küçük Eklemeler Yaparak Ulaşabileceğiniz 10 Kahve Formülü

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
22.05.2026 - 11:01
Kahve dünyasının kalbi olan espresso ile karşınızdayız! Sert, yoğun ve karakterli bir tada sahip olan espressoya minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Bu dokunuşlar sayesinde bambaşka lezzetlere ulaşırsınız. Gelin, birlikte bakalım!

1. Americano

İlk olarak klasik bir kahveyle başlayalım. Espressoyu çok sert bulanlar ama acı kahveden vazgeçemeyenler başvurabilir! Bir shot espressoyu alın ve üzerine sıcak su ekleyin. Bu basit adım sayesinde yoğunluğunu azaltmış olursunuz. Tabii aroması kalmaya devam eder. 

Sabahları sert bir tat arayanlar için birebir. Damak tadınıza göre su miktarını ayarlayabilirsiniz!

2. Latte

Yumuşak içim sevenler ve klasiklerden vazgeçmeyenler burada mı? Espressoya bolca sıcak süt eklemeniz yeterli! Sertliğini almış olursunuz. Böylece dengeli ve kremamsı bir tat oluşturursunuz. İsterseniz üzerine hafif köpük ekleyebilirsiniz. Evde sütünüzü ısıtıp güzelce çırpmanız yeterli olacaktır. 

Kahveye yeni başlayanlar için çok ideal! Hem hafif hem de keyifli...

3. Cappuccino

Latte’ye göre biraz daha karakterli olan bir kahveyle karşınızdayız! Peki, neden? Çünkü süt köpüğü daha yoğun olur. Sıcak süt ve bol köpükle espressoyu birleştirdiğiniz zaman büyülü bir tat ortaya çıkar. 

Görünüşü de oldukça havalı olan bu kahveyi yapmak basit!

4. Flat White

Latte’ye benzeyen bir diğer kahve! Kahve tadını daha yoğun bir şekilde alırsınız. Çünkü süt köpüğü ince olur. Bu da espressonun aromasının belirgin olmasını sağlar. Daha az süt, daha fazla kahve... 

Sütü köpürtmeden ekleyebilirsiniz. Dengeli seçeneklerden biri!

5. Mocha

Tatlı sevenlere sıra geldi! Espressoya çikolata ekleyerek bambaşka bir tat elde edebilirsiniz. Üzerine de süt ekleyince tam bir tatlı kahve olur. Bunun için kakao ve çikolata sosu kullanabilirsiniz. 

İsterseniz krem şanti ekleyin ve kendinizi şımartın! Akşam saatleri enerjinizin yerine gelmesini sağlayabilir.

6. Caramel Latte

Latte’yi biraz daha eğlenceli hâle getirebiliriz! İçine karamel sos ekleyebilirsiniz. Böylece tatlı ve yumuşak aromalı bir kahve elde edersiniz. Espressonun sertliğini iyice almış olursunuz. Karamel şurubu işinizi görür! 

Süt köpüğünün üzerine biraz karamel sosu gezdirirseniz görüntüsü de harika olacaktır.

7. Vanilla Latte

Kokusu tüm evinizi saracaktır... Vanilya aroması kahveye bambaşka bir hava katar. Sütle de birleşince yumuşak bir içim olur. Sade kahve sevmeyenler kesinlikle denemeli. Vanilya şurubu ya da özü kullanabilirsiniz. Böylece tatlı ve baymayan bir tat elde edersiniz. 

Aroması baymayacağı için günün her saati içebilirsiniz!

8. Soğuk Latte

“Sıcak havalarda ne yapacağım?” diyorsanız buraya bakın. Espressoyu soğuk süt ve buzla buluşturmanız yeterli! İsterseniz şurup ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Pratik olduğu kadar lezzetli bir kahve elde etmiş olursunuz. 

Sıcakta tam bir kurtarıcı...

9. Soğuk Americano

Sert sevenler için de seçeneğimiz var! Espressoyu soğuk suyla açmanız yeterli. Üzerine buz ekleyerek sizi hem uyandıracak hem de serinletecek o tada ulaşabilirsiniz. 

Şekersiz ve net bir tat arayanlar için birebir.

10. Affogato

Hem tatlı hem de kahve aşığı biriyseniz bence bu tarifi çok seveceksiniz. Bir top vanilyalı dondurmanın üzerine espresso dökmeniz yeterli. Soğukla sıcak harika bir şekilde birleşir. Hem tatlınız hem de kahveniz olur! 

Ayrıca sunumu çok güzel oluyor. Misafirlerinize de yapabilirsiniz.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
