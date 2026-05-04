Gaziantep, Şanlıurfa'da Yarın Okullar Tatil mi? 5 Mayıs Salı Okullar Tatil Edilecek mi?

Gaziantep ve Şanlıurfa, 3 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan şiddetli bir doğa olayıyla sarsıldı. Uzmanların 'süper hücre fırtınası' dediği fırtına, kısa sürede iki şehri etkisi altına aldı.

Hortum, dolu ve sağanak yağışla birleşen fırtına, her iki ilde de ciddi yıkımlara neden oldu. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde fırtınanın yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca kentlerde büyük hasar yaşandı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen fırtınanın ardından her iki kentte de okullar 4 Mayıs Pazartesi günü tatil edildi.

Öte yandan Afyonkarahisar’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.