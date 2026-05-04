Gaziantep, Şanlıurfa'da Yarın Okullar Tatil mi? 5 Mayıs Salı Okullar Tatil Edilecek mi?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 11:25

Gaziantep ve Şanlıurfa'da 'süper hücre fırtınası' etkili oldu. Şanlıurfa’da bir kişi yaşamını yitirirken, her iki şehirde de çok sayıda vatandaş yaralandı. Şehirde meydana gelen hasarın ardından 4 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edildi. Öte yandan Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü tatil edildi.

Peki yarın Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyon'da okullar tatil mi?

Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da 4 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edildi

Gaziantep ve Şanlıurfa, 3 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan şiddetli bir doğa olayıyla sarsıldı. Uzmanların 'süper hücre fırtınası' dediği fırtına, kısa sürede iki şehri etkisi altına aldı. 

Hortum, dolu ve sağanak yağışla birleşen fırtına, her iki ilde de ciddi yıkımlara neden oldu. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde fırtınanın yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca kentlerde büyük hasar yaşandı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen fırtınanın ardından her iki kentte de okullar 4 Mayıs Pazartesi günü tatil edildi.

Öte yandan Afyonkarahisar’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yarın Okullar Tatil mi? Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?

Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen fırtınanın ardından okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da okulların yarın (5 Mayıs) eğitim öğretime devam etmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Afyon'da da okulların 5 Mayıs Salı günü açık olması bekleniyor.

Henüz konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
