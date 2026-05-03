Araştırmalara Göre Avokadonun Kararmasını Durduran %80 Etkili Yöntem

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 18:01

Avokadoyu kestiğiniz anda başlayan esmerleşme, aslında meyvenin kendini koruma mekanizmasının bir parçası. Bu doğal süreç, tüm meyve ve sebzelerde görülse de avokadoda özellikle yoğun yaşanır.

Avokadoların hızla esmerleşmesinin temel nedeni, içerdikleri polifenol oksidaz (PPO) enzimi.

Bu enzim, meyvenin hücrelerinde doğal olarak bulunur ve normalde hücre duvarları tarafından meyve etindeki fenolik bileşiklerden ayrı tutulur. Ancak kesme, çiğneme veya ezilme gibi fiziksel hasarlar bu bariyeri kırar.

Hava ile temas eden yüzeylerde PPO enzimi, fenolik bileşikleri oksitleyerek kahverengi melanoidin pigmentlerini oluşturur. Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü araştırmalarına göre, bu reaksiyon oksijen varlığında dakikalar içinde başlar ve saatler boyunca devam eder.

Avokadoda Esmerleşme Neden Daha Yoğun?

Avokadoların diğer meyvelere göre daha hızlı esmerleşmesinin başlıca nedeni yüksek yağ içeriğidir. Olgun bir avokado %15-30 oranında yağ içerir ki bu, çoğu meyvenin 10 katı fazladır. Bu yağlı yapı, PPO enziminin daha verimli çalışmasını sağlar.

Ayrıca avokadolar, özellikle Hass türü avokadolar, yüksek miktarda fenolik bileşik içerir. California Avokado Komisyonu verilerine göre, Hass avokadoları diğer türlere kıyasla %25 daha fazla fenolik antioksidan barındırır. Bu da esmerleşme reaksiyonunu hızlandırır.

Esmerleşmeyi Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Asitli su ile ovma yöntemi, evde en pratik çözümlerden biridir. Limon suyu, sirke ya da asitli su, pH'ı düşürerek PPO enziminin aktivitesini azaltır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, pH 4'ün altında bu enzimin etkinliğinin %80 oranında düştüğünü tespit etmiştir.

Vakumlu saklama, soğuk muhafaza ve avokado yüzeyini plastik filmle kapatarak oksijen temasını sınırlamak da etkili yöntemlerdir. Tuz su da doğal bir koruyucu etki yaratır.

Avokadoların hızlı esmerleşmesi, yüksek yağ oranı ve zengin fenolik içeriğinin bir sonucudur. Bu doğal süreç zararlı olmasa da, basit asitli su uygulaması gibi yöntemlerle kolayca kontrol altına alınabilir. Özellikle Hass türü avokadolarda bu durum daha belirgindir.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
