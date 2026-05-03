Araştırmalara Göre Avokadonun Kararmasını Durduran %80 Etkili Yöntem

Bu enzim, meyvenin hücrelerinde doğal olarak bulunur ve normalde hücre duvarları tarafından meyve etindeki fenolik bileşiklerden ayrı tutulur. Ancak kesme, çiğneme veya ezilme gibi fiziksel hasarlar bu bariyeri kırar.

Hava ile temas eden yüzeylerde PPO enzimi, fenolik bileşikleri oksitleyerek kahverengi melanoidin pigmentlerini oluşturur. Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü araştırmalarına göre, bu reaksiyon oksijen varlığında dakikalar içinde başlar ve saatler boyunca devam eder.