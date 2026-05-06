Traktöre Bile Binmemişti: Emekli Doktor Atıl Durumdaki 100 Hektar Araziyi Tek Başına Yeşertti!

Otuz beş yıl kulak burun boğaz doktoru olarak görev yapan Şeref Güven, bir yandan meyve ağacı dikmeye heveslendi. Badem ya da ceviz yetiştirme kararı alan doktor, Menteşe Mahallesi yakınlarında badem yetiştiriciliğine uygun 100 hektarlık özel ağaçlandırma sahası olduğunu öğrendi. Bu alanı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 49 yıllığına kiraladı.

Güven, 2011 yılında birbirlerinin tozlayıcısı olan ferragnes ile ferraduel türlerinden yaklaşık 15 bin badem fidanını araziye dikti. Bu sürede orman mühendisinden yardım alan doktor, mesleğinden emekli oldu ancak badem yetiştiriciliğine devam etti.