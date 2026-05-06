Traktöre Bile Binmemişti: Emekli Doktor Atıl Durumdaki 100 Hektar Araziyi Tek Başına Yeşertti!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 19:28

Kayseri'de yaşayan emekli doktor Şeref Güven, aldığı kararla herkesin takdirini topladı. Güven, yaklaşık 100 hektarlık çorak araziye badem fidanları dikti ve koca alanı tek başına yeşertti.

Güven, badem yetiştiriciliğini 15 yıldır özveriyle sürdürmeye devam ediyor.

Tarıma uygun olmayan 100 hektarlık araziyi tek başına yeşillendirdi.

Otuz beş yıl kulak burun boğaz doktoru olarak görev yapan Şeref Güven, bir yandan meyve ağacı dikmeye heveslendi. Badem ya da ceviz yetiştirme kararı alan doktor, Menteşe Mahallesi yakınlarında badem yetiştiriciliğine uygun 100 hektarlık özel ağaçlandırma sahası olduğunu öğrendi. Bu alanı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 49 yıllığına kiraladı.

Güven, 2011 yılında birbirlerinin tozlayıcısı olan ferragnes ile ferraduel türlerinden yaklaşık 15 bin badem fidanını araziye dikti. Bu sürede orman mühendisinden yardım alan doktor, mesleğinden emekli oldu ancak badem yetiştiriciliğine devam etti.

"Burada toprakla, ağaçla uğraşmak bedene yorgunluk yapıyor ama zihne yorgunluk ve stres yapmıyor."

Güven, emekli olana kadar devlette çalıştığını ve günde 100-150 civarında hasta baktığı zamanlar olduğunu belirtiyor. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Güven, toprakla uğraşmanın ise insanın zihnine iyi geldiğini belirtiyor: 'Mesleğini gerçekten seven bir insanım. İnsanlara faydalı olmak, insanların derdini, sıkıntısını gidermek beni mutlu etmiştir. Yoğunluktan dolayı stres ve gerilimin olduğu anlar da oluyor. Emekli olana kadar devlette çalıştım. Günde 100-150 civarında hasta baktığımız oldu. Burada toprakla, ağaçla uğraşmak bedene yorgunluk yapıyor ama zihne yorgunluk ve stres yapmıyor. O yönden doktorluğun da çok güzel yönleri var, çiftçiliğin de güzel yönleri var.' 

Emekli doktor Şeref Güven, bu işe girişmeden önce ise traktöre bile binmemişti! Güven, o zamanları 'Çocukluğumda, gençliğimde ve sonraki meslek hayatımda herhangi bir çiftçilik yönüm olmadı. Hiçbir bilgim, tecrübem yoktu. Heveslendim ve bu işe girdim. ' diyerek anlatıyor. Bademin pazar konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşanmadığının altını çiziyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
