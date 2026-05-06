Tuzlukları Çöpe Attırır: En Sağlıklı Tuz Çeşidi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 20:11

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, yemeklerin ruhu olan tuz, son yıllarda sağlık tartışmalarının tam merkezinde yer alıyor. Market raflarında 'gurme' etiketleriyle boy gösteren pembe, siyah veya iri kristalli onlarca çeşit arasından hangisinin vücudumuz için gerçekten faydalı olduğu ise büyük bir merak konusu. 

Peki en sağlıklı tuz çeşidi hangisi?

Market raflarında onlarca çeşit tuz var. Peki hangisi neye yarıyor?

Himalaya tuzundan deniz tuzuna, kaya tuzundan klasik sofra tuzuna kadar her çeşidin kendine has bir hikayesi var.

Himalaya tuzu, içerdiği demir oksit sayesinde kazandığı pembe rengi ve 84 farklı mineral barındırdığı iddiasıyla yıllarca 'sağlık iksiri' olarak pazarlandı. Deniz tuzu, deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edildiği için daha doğal bir imaja sahipken, kaya tuzu yer altındaki milyonlarca yıllık yataklardan çıkarılarak işlem görmemiş yapısıyla dikkat çekiyor. 

Sofra tuzu ise genellikle topaklanmayı önleyici maddeler içerse de kamu sağlığı için hayati önem taşıyan iyot takviyesiyle öne çıkıyor. Ancak gerçek şu ki; bu tuzların %97 ila %99'u hala sodyum klorürden oluşuyor ve aralarındaki mineral farkı, günlük tüketim miktarları göz önüne alındığında devede kulak kalıyor.

Peki en sağlıklısı hangisi?

Aslında sağlık açısından 'mucizevi' bir tuz çeşidi yok. Ancak uzmanların en çok önerdiği seçenek, rafine edilmemiş ve katkı maddesi içermeyen iyotlu kaya tuzu veya himalaya tuzudur.

İşlem görmemiş kaya tuzu, mikroplastik ve ağır metal kirliliğinden uzak olması nedeniyle deniz tuzuna göre bir adım öndedir. Doğal bir Himalaya tuzu da daha fazla mineral içerdiği ve daha az sodyuma sahip olduğu için tercih edilebilir.

Yine de en sağlıklı tuz, en az tükettiğiniz tuzdur!

Hangi çeşidi seçerseniz seçin, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük 6 gram (yaklaşık bir tatlı kaşığı) sınırını aşmamak hayati önem taşır. Fazla sodyum tüketimi; tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek sorunlarına davetiye çıkarır. Özetle; tuzu rengine veya fiyatına göre değil, miktarını kontrol ederek ve iyot dengesini gözeterek tüketmek en doğru yaklaşımdır.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
