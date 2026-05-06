Tuzlukları Çöpe Attırır: En Sağlıklı Tuz Çeşidi Belli Oldu!

Aslında sağlık açısından 'mucizevi' bir tuz çeşidi yok. Ancak uzmanların en çok önerdiği seçenek, rafine edilmemiş ve katkı maddesi içermeyen iyotlu kaya tuzu veya himalaya tuzudur.

İşlem görmemiş kaya tuzu, mikroplastik ve ağır metal kirliliğinden uzak olması nedeniyle deniz tuzuna göre bir adım öndedir. Doğal bir Himalaya tuzu da daha fazla mineral içerdiği ve daha az sodyuma sahip olduğu için tercih edilebilir.

Yine de en sağlıklı tuz, en az tükettiğiniz tuzdur!

Hangi çeşidi seçerseniz seçin, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük 6 gram (yaklaşık bir tatlı kaşığı) sınırını aşmamak hayati önem taşır. Fazla sodyum tüketimi; tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek sorunlarına davetiye çıkarır. Özetle; tuzu rengine veya fiyatına göre değil, miktarını kontrol ederek ve iyot dengesini gözeterek tüketmek en doğru yaklaşımdır.