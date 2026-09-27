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Balık Burcu right-white
28 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Eylül Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yaratıcı bir fikrini bugün paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi, normalde çekindiğin bu adımı atman için seni destekliyor. Bu paylaşım, beklediğinden olumlu bir karşılık bulabilir.

Maddi olarak Ay'ın günbatımına doğru Boğa'ya yerleşmesi, hayalindeki bir plana somut bir zemin kazandıracak; bu zemin üzerine akşam saatlerinde attığın adımlar daha kalıcı olacak.

Gelelim aşka. Bugün partnerinin gösterdiği ince bir incelik, ilişkinizde beklenmedik bir yakınlık yaratabilir; bu incelik akşam saatlerinde kurulan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenden besleniyor. Hayalindekine benzer bir kişiyle bugün karşılaşan bekar Balıklar, bu karşılaşmayı ayakları yere basarak değerlendirirse hayal kırıklığı yaşamaktan kaçınacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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