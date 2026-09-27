Sevgili Balık, yaratıcı bir fikrini bugün paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi, normalde çekindiğin bu adımı atman için seni destekliyor. Bu paylaşım, beklediğinden olumlu bir karşılık bulabilir.

Maddi olarak Ay'ın günbatımına doğru Boğa'ya yerleşmesi, hayalindeki bir plana somut bir zemin kazandıracak; bu zemin üzerine akşam saatlerinde attığın adımlar daha kalıcı olacak.

Gelelim aşka. Bugün partnerinin gösterdiği ince bir incelik, ilişkinizde beklenmedik bir yakınlık yaratabilir; bu incelik akşam saatlerinde kurulan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenden besleniyor. Hayalindekine benzer bir kişiyle bugün karşılaşan bekar Balıklar, bu karşılaşmayı ayakları yere basarak değerlendirirse hayal kırıklığı yaşamaktan kaçınacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…