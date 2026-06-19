Sevgili Balık, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, ofiste tamamen mantıkla ve sayılarla kilitlenmiş bir projeye sezgilerinle ve yaratıcılığınla şifa olmanı sağlıyor. İnsanların çözemediği tasarım veya içerik problemine, içgüdülerine güvenerek estetik bir dokunuş yapacaksın.

Sınırları aşan hayal gücünün büyük bir profesyonel yetenek olduğunu fark ettiğin bir gün. Rakiplerin kurallarla boğuşurken, sen projeye ruh katarak herkesi etkiliyor ve mesaiyi derin bir sanatsal tatminle kapatıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle arandaki kelimelerin kifayetsiz kaldığı ruhsal birleşmeyi yaşıyorsun. Birbirinizin duygularını konuşmadan anlayabildiğiniz, şefkatin zirveye çıktığı rüya gibi bir akşam olacak. Bekar bir Balık burcu isen, sıradan ve ruhsuz iletişimlere kapın tamamen kapalı. Beklenmedik bir tesadüfle hayatına giren, derin empati yeteneğini anlayan ve sana yıllardır tanışıyormuşsunuz gibi tanıdık gelen biriyle masalsı bir tanışma yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...