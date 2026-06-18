Sevgili Balık, bugün Chiron'un Boğa burcundaki konumu, dolaylı iletişim tarzını bir kenara bırakıp düşüncelerini son derece somut, net ve sağlam bir şekilde ifade etmeni sağlıyor. Ofiste bir e-posta yazarken veya bir toplantıda fikrini savunurken, kelimelerini bir heykeltıraş gibi özenle seçecek, kimsenin itiraz edemeyeceği kadar berrak bir mesaj vereceksin.

İletişimdeki bu somut ve ayakları yere basan tavır, hafta sonuna girerken zihnindeki tüm belirsizlikleri siliyor. Cuma akşamını yarım kalan işleri düşünerek değil, komşularınla veya yakın çevrenle çok keyifli, pratik ve huzur dolu sohbetler ederek geçireceksin. Zihnin nihayet topraklanıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bugün partnerinle arandaki iletişimde alınganlıkları bırakıp geleceğe dair çok net ve somut bir planlama yapıyorsun. Chiron'un Boğa burcundaki şifası, güven veren bu sohbetlerle aşkı sarsılmaz kılacak. Bekar bir Balık burcu isen, bugün flört dünyasında zihin oyunlarına ve belirsiz mesajlara tahammülün sıfır. Ne istediğini doğrudan söyleyen, niyetini net belli eden ve sana aradığın sağlam zemini sunan dürüst bir karaktere doğru çekileceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...