Sevgili Balık, bugün partnerinle birbirinize karşı sergilediğiniz dürüst iletişim, ilişkideki tüm gizli varsayımları silip süpürüyor. Birbirinizi anlamak için şifre çözmek zorunda kalmadığınız bu şeffaf akşam, sevginizi çok sağlam bir zemine oturtacak.

Bekar bir Balık burcu isen, senin duygusal zekanı manipüle etmeye çalışan herkesi bugün tek kalemde eliyorsun. Karşına çıkan ve 'ben buradayım, niyetim bu' diyerek sana netlik sunan kişiyle, hiç yorulmadan ilerleyeceğin güvenli bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...