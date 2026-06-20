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Herkes Tişört Giyerken Kazakla Maçı Yöneten Montella'ya Tepkiler Dinmiyor

etiket Herkes Tişört Giyerken Kazakla Maçı Yöneten Montella'ya Tepkiler Dinmiyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 13:48
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan erken veda, milyonlarca futbolsever gibi sosyal medya kullanıcılarını da adeta çileden çıkardı. Paraguay karşısında alınan mağlubiyetin ardından eleştirilerin hedefindeki isim ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oldu. Oyuncu tercihleri, maç içindeki hamleleri ve maç sonu açıklamaları nedeniyle sert yorumlarla karşılaşan İtalyan teknik direktör, bu kez saha kenarındaki görüntüsüyle de gündeme geldi. İşte Montella'ya yöneltilen istifa çağrıları ve sosyal medyada çok konuşulan o tepkiler...

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından eleştirilerin odağındaki isim hiç şüphesiz A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından eleştirilerin odağındaki isim hiç şüphesiz A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oldu.

Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden millilerimizin ortaya koyduğu oyun kadar, Montella'nın tercihleri ve maç sonu açıklamaları da sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda ilk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta ise Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, henüz grup aşamasında turnuvaya veda etti. Üstelik milliler iki maçta da gol atamazken, özellikle Paraguay karşılaşmasında rakibin uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen aranan golün bulunamaması taraftarları adeta çileden çıkardı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda en çok eleştirilen konuların başında Montella'nın oyuncu tercihleri geldi. Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Can Uzun gibi genç yıldızların potansiyelinden yeterince faydalanılamadığını savunan futbolseverler, teknik heyetin maç içerisinde gerekli hamleleri yapmakta geç kaldığını öne sürdü. Özellikle Paraguay karşısında rakibin eksik kalmasına rağmen alternatif bir oyun planının devreye sokulamaması, 'B planı yoktu' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Tepkilerin büyümesindeki bir diğer neden ise Montella'nın maç sonrası açıklamalarıydı; 'Nasipten ötesi yok, kader bizden yana değildi' sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, yaşanan başarısızlığın şanssızlıkla açıklanamayacağını savunurken, taktiksel tercihlerin ve teknik ekibin kararlarının sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından 'Montella istifa' etiketi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ancak eleştiriler sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Montella'nın Paraguay maçında tercih ettiği kıyafet de sosyal medyanın diline düştü.

Ancak eleştiriler sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Montella'nın Paraguay maçında tercih ettiği kıyafet de sosyal medyanın diline düştü.

Haziran ayının sıcak havasında saha kenarında kalın kazak ve kat kat kıyafetlerle görüntülenen isim binlerce paylaşımın konusu oldu. 

Kimi kullanıcılar yaşanan başarısızlığın tek sorumlusunun Montella olmadığını savunsa da, Dünya Kupası'na gol bile atamadan veda edilmesi sonrasında okların büyük bölümü kendisine çevrilmiş durumda.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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