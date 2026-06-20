Herkes Tişört Giyerken Kazakla Maçı Yöneten Montella'ya Tepkiler Dinmiyor

Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden millilerimizin ortaya koyduğu oyun kadar, Montella'nın tercihleri ve maç sonu açıklamaları da sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda ilk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta ise Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, henüz grup aşamasında turnuvaya veda etti. Üstelik milliler iki maçta da gol atamazken, özellikle Paraguay karşılaşmasında rakibin uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen aranan golün bulunamaması taraftarları adeta çileden çıkardı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda en çok eleştirilen konuların başında Montella'nın oyuncu tercihleri geldi. Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Can Uzun gibi genç yıldızların potansiyelinden yeterince faydalanılamadığını savunan futbolseverler, teknik heyetin maç içerisinde gerekli hamleleri yapmakta geç kaldığını öne sürdü. Özellikle Paraguay karşısında rakibin eksik kalmasına rağmen alternatif bir oyun planının devreye sokulamaması, 'B planı yoktu' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Tepkilerin büyümesindeki bir diğer neden ise Montella'nın maç sonrası açıklamalarıydı; 'Nasipten ötesi yok, kader bizden yana değildi' sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, yaşanan başarısızlığın şanssızlıkla açıklanamayacağını savunurken, taktiksel tercihlerin ve teknik ekibin kararlarının sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından 'Montella istifa' etiketi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.