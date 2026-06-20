Herkes Tişört Giyerken Kazakla Maçı Yöneten Montella'ya Tepkiler Dinmiyor
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan erken veda, milyonlarca futbolsever gibi sosyal medya kullanıcılarını da adeta çileden çıkardı. Paraguay karşısında alınan mağlubiyetin ardından eleştirilerin hedefindeki isim ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oldu. Oyuncu tercihleri, maç içindeki hamleleri ve maç sonu açıklamaları nedeniyle sert yorumlarla karşılaşan İtalyan teknik direktör, bu kez saha kenarındaki görüntüsüyle de gündeme geldi. İşte Montella'ya yöneltilen istifa çağrıları ve sosyal medyada çok konuşulan o tepkiler...
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından eleştirilerin odağındaki isim hiç şüphesiz A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oldu.
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Ancak eleştiriler sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Montella'nın Paraguay maçında tercih ettiği kıyafet de sosyal medyanın diline düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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