El Freni Çekilmediği İçin Yokuş Aşağı Giderek Tehlike Yaratan Kamyoneti Atlayıp Durduran Fırıncı Viral Oldu

Kaldırımda cep telefonuyla ilgilenerek yürüyen ve fırıncı olduğu söylenen bir vatandaş büyük bir tehlikenin önüne geçti. El freni çekilmediği için yokuş aşağı kaymaya başlayan ve tehlike yaratan kamyonet bir vatandaşın içine atlayıp el frenini çekmesiyle durduruldu. O görüntüler kısa sürede viral oldu.