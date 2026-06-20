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El Freni Çekilmediği İçin Yokuş Aşağı Giderek Tehlike Yaratan Kamyoneti Atlayıp Durduran Fırıncı Viral Oldu

El Freni Çekilmediği İçin Yokuş Aşağı Giderek Tehlike Yaratan Kamyoneti Atlayıp Durduran Fırıncı Viral Oldu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 13:20
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Kaldırımda cep telefonuyla ilgilenerek yürüyen ve fırıncı olduğu söylenen bir vatandaş büyük bir tehlikenin önüne geçti. El freni çekilmediği için yokuş aşağı kaymaya başlayan ve tehlike yaratan kamyonet bir vatandaşın içine atlayıp el frenini çekmesiyle durduruldu. O görüntüler kısa sürede viral oldu.

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O anları buradan izleyebilirsiniz:

Araç hızla üzerine doğru gelirken panik yapmayan vatandaş, kamyonetin açık olan sürücü kapısından içeri atladı.

Araç hızla üzerine doğru gelirken panik yapmayan vatandaş, kamyonetin açık olan sürücü kapısından içeri atladı.

Ankara'da el freni çekilmediği için büyük tehlike yaratan kamyonet, yokuş aşağı kaymayı başlayınca fırıncı olduğu söylenen bir vatandaş soğukkanlılığını koruyarak büyük bir tehlikenin önüne geçti. Kamyonet hareket halindeyken kapıyı yakalayıp içeri sızmayı başaran fırıncı, el frenini çekerek tehlikeyi engelledi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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