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Ahmet Çakar'ın Bahis Soruşturmasında Adı Geçen Futbolcuların Baş Harflerini Açıkladığı Anlar Yeniden Gündemde

Ahmet Çakar'ın Bahis Soruşturmasında Adı Geçen Futbolcuların Baş Harflerini Açıkladığı Anlar Yeniden Gündemde

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 12:24
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Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin ardından fatura futbolculara, Montella'ya ve TFF'ye kesildi. Tepkilerin artmasının ardından, Ahmet Çakar'ın Milli Takım'da adı bahis soruşturmasında geçen 3 futbolcunun baş harflerini verdiği anlar yeniden gündem oldu.

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Büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'ndan 2. maçta elenerek geri dönüyoruz.

Büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'ndan 2. maçta elenerek geri dönüyoruz.

Önce Avustralya ve daha sonra Paraguay'a gol bile atamadan elenen millilerimize başarısızlıklarının sonucu tepki yağdı. Eleştiri oklarına hedef olan milli takım futbolcuları, teknik direktör ve Montella'nın ardından eski açıklamalar gündeme geldi. Ahmet Çakar'ın milli takımda oynayan ve adı bahis soruşturmasında geçen futbolculardan bahsettiği anlar da gündem olan videolar arasında yer aldı.

Ahmet Çakar'ın üç futbolcunun baş harfini verdiği videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Ahmet Çakar: 'Gayriresmi duyduğum, milli takımda 3 veya 4 tane oyuncunun soruşturma kapsamında kendi maçlarına iddia oynadıklarına yönelik tespitler var.'

Ertem Şener: 'Böyle dedikodular var.'

Ahmet Çakar: 'Dedikodu değil, tespitler olduğunun söylenmesi var. Ve bunu ben birkaç defa söylediğimde, hiç kimse bana bunu yalanlamadı. Mesela ben şunu da dedim: 'Bu oyuncuları, takibat başlarsa ben istifa ederim' diyen Montella de de dedim... Bana federasyondan, hiç kimseden 'Hoca böyle bir şey olmadı, Montella istifa ederim falan demedi' demediler. Şimdi, şu konjonktürden sonra uçak havaalanına indiğinde, pasaporttan sonra 4 oyuncuya 'Beyler buyurun, bir Vatan Emniyet'e gidiyoruz' dediklerinde Türk milletinden şu kaçmaz: 'Olur mu ya? Ama yarı finallere mi ne gelmişiz... Ey savcılar ne yapıyorsunuz, başarılı çocukları niye alıyorsunuz gözaltına?' Şimdi, kimsenin umurunda olmaz. Bunu demek istedim Serhat.'

Ertem Şener: 'Bunu dediniz. Tamam Emre.'

Sinan Engin: 'Ben açık şey yaptım, pardon.'

Ertem Şener: 'Ben de bunun cevabını, Ahmet Hoca'nın nasıl vereceğini bildiğim için bıraktım. Çünkü bunun cevabını ben yukarıda aldım Ahmet Hoca'dan.'

Ahmet Çakar: 'Bak bir daha söylüyorum, aldığım kesin şeyler. Kesin bilgiler. 1- Baş harfi Samsun'un S'si ile başlayan futbolcumuz... (O kadar, ben hukuku bilirim) Baş harfi Samsun'un S'si ile başlayan futbolcumuz ağır, çok ağır adli risk altında. Baş harfi Ahmet'in A'sı ile başlayan da oldukça risk altında. Baş harfi Balıkesir'in B'si ile başlayan bir oyuncumuz oldukça risk altında ve baş harfi Hakkari'nin H'si ile başlayan futbolcumuz ağır risk altında. 4 tane biliyorum.'

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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