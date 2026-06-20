Ahmet Çakar'ın Bahis Soruşturmasında Adı Geçen Futbolcuların Baş Harflerini Açıkladığı Anlar Yeniden Gündemde
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Büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası'ndan 2. maçta elenerek geri dönüyoruz.
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Ahmet Çakar'ın üç futbolcunun baş harfini verdiği videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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