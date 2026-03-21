Ayda Binlerce Lira Kazanıyor: Evsizlikten Milyonerliğe Adım Atan Girişimcinin İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 14:54

Zorlu yaşam koşullarıyla başlayan bir hayat, doğru adımlar ve kararlılıkla bambaşka bir noktaya taşınabiliyor. Genç girişimcinin evsizlikten başlayıp kendi işini kurarak yüksek gelir elde etmesi, azmin ve stratejik düşünmenin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Kısa sürede yakaladığı bu başarı, girişimcilik yolunda ilham veren hikayeler arasında yerini alıyor.

Gelin, o hikayeye hep birlikte bakalım...

Reklam

Zorlu bir çocukluk, ekonomik sıkıntılar ve aile içinde yaşanan krizler…

Tüm bu engellere rağmen kendi yolunu çizen bir kadının hikayesi girişimcilik dünyasında tekrardan gündeme geldi. Kısa sürede büyük bir başarı yakalayan bu isim, azmin ve doğru stratejinin neler değiştirebileceğini açıkça bir kez daha gösterdi.

İngiltere merkezli girişimci ve fitness içerik üreticisi Krissy Cela, bugün milyonluk bir işin başında olsa da geçmişi oldukça zorlu.

Çocukluk döneminde ciddi maddi sıkıntılar yaşayan Cela, bir süre evsiz kaldığını ve uzun süre bir arkadaşının yanında yaşamak zorunda kaldığını açıkça dile getiriyor. Aile içinde yaşanan sorunlar da bu süreci daha karmaşık hale getirmiş. Özellikle babasının kumar bağımlılığı, onun erken yaşta sorumluluk almasına neden olmuş.

Tüm bu koşullara rağmen pes etmeyen Cela, sosyal medyada fitness içerikleri üretmeye başlayarak kariyerinin ilk adımını attı.

Başlangıçta yalnızca kendi gelişimini kaydetmek için paylaşımlar yapan genç girişimci, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. İçeriklerinin ilgi görmesiyle birlikte takipçilerinden gelen talepleri değerlendiren Cela, bu ilgiyi ticari bir modele dönüştürmeyi başardı.

2017 yılında hazırladığı antrenman programlarını dijital olarak satışa sunan Cela, lansmandan sonraki ilk saat içinde yaklaşık 10 bin sterlin gelir elde etti.

Bu hızlı başlangıç, işin potansiyelini net bir şekilde ortaya koydu. Takip eden süreçte satışlar katlanarak arttı ve girişim, milyonluk bir gelir hacmine ulaştı.

Bu başarının ardından dijital fitness uygulamasını hayata geçiren Cela, markasını daha da büyüterek spor giyim alanına da adım attı. Kendi birikimleriyle kurduğu bu markalar, dış yatırım almadan büyümesiyle dikkat çekiyor. Özellikle kadınların kendi ayakları üzerinde yükseldiği girişimcilik örnekleri arasında öne çıkıyor.

Bugün geldiği noktada Cela, geçmişte yaşadığı tüm zorluklara rağmen en önemli önceliğinin “huzur ve mutluluk” olduğunu vurguluyor. Başarı hikayesini sadece finansal kazanımlarla değil, kişisel tatmin ve özgürlükle tanımlaması ise onu benzerlerinden ayırıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
