70 Yaşındaki Kadın Yüz Gerdirme Operasyonu Sonrası Gençliğine Geri Döndü

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 15:57

Beverly Hills’teki bir plastik cerrahın gerçekleştirdiği yüz germe operasyonu, 70 yaşındaki bir kadını adeta yıllar öncesine götürdü. Ameliyat sonrası doğal ve sağlıklı görünümü, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kadın, yeni haliyle kendini yeniden genç hissettiğini söyledi.

Beverly Hills’te görev yapan Dr. Carl Truesdale’in gerçekleştirdiği bir yüz germe operasyonu, 70 yaşındaki bir kadının adeta zamanın gerisine gidermiş gibi gençleşmesini sağladı.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve büyük beğeni topladı.

Videoda, ameliyat öncesi yüzü mavi işaretlerle belirlenmiş ve hafif duygusal anlar yaşayan hasta, “Çok mutluyum, minnettarım” ifadelerini kullandı. Dr. Truesdale ise “Seni zaman makinesine sokacağım, eski halini göreceksin” diyerek operasyonun sonucuna olan güvenini dile getirdi.

Ameliyat sonrası görüntülerde, kadının cildi daha parlak ve sağlıklı, kırışıklıkları ise belirgin şekilde azalmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, doğal ve abartısız sonuçlardan övgüyle söz etti: “Çok doğal görünüyor”, “Gerçekçi bir gençleşme sağlamış” gibi yorumlar öne çıktı.

Dr. Truesdale, hem cerrahi hem de cerrahi olmayan yöntemlerle yüz, çene ve saç çizgisi gibi bölgelerde doğal güzelliği ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
