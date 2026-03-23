Günün Belirli Saatlerinde Görülen “Demans” Uyarısı: Öğleden Sonra ve Akşam Dikkat

Bu durum, yoğun kafa karışıklığı, kaygı ve huzursuzluk gibi belirtilere yol açabiliyor.

Demans, beynin ilerleyici olarak işlev kaybına uğramasıyla bağlantılı, birbirine bağlı belirtiler grubunu tanımlayan bir sendromdur. Hafıza kaybı gibi bazı belirtiler yaygın olarak bilinse de, “sundowning” adı verilen bu durum daha az bilinen bir işarettir.

Sundowning, genellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde, özellikle gün batımı civarında yoğun kafa karışıklığı, kaygı ve huzursuzluk hissine yol açar. Uzmanlar, bu durumun yorgunluk, karşılanmamış ihtiyaçlar (açlık, ağrı gibi), gün boyunca yeterli aktivite veya doğal ışık eksikliği ya da çevresel değişikliklerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Yönetiminde, kişinin kaygı tetikleyicilerini belirlemek, sakinleştirici teknikler ve dikkat dağıtma yöntemleri kullanmak, günlük rutinleri tutarlı hâle getirmek gibi stratejiler uygulanabilir.