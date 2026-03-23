Günün Belirli Saatlerinde Görülen “Demans” Uyarısı: Öğleden Sonra ve Akşam Dikkat

Günün Belirli Saatlerinde Görülen “Demans” Uyarısı: Öğleden Sonra ve Akşam Dikkat

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 13:41

Demans hastalarında öğleden sonra ve akşam saatlerinde görülebilen “sundowning” belirtileri, kafa karışıklığı, kaygı ve huzursuzluk yaratabiliyor. Uzmanlar, bu durumun yorgunluk, açlık, ağrı veya çevresel değişikliklerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Erken fark etmek, kişinin günlük rutinini koruyarak kaygıyı azaltmada önemli rol oynuyor.

Defans hastalarının yaklaşık %20’sinde görüldüğü tahmin edilen bir belirti, uzmanlara göre öğleden sonra ve akşam saatlerinde ortaya çıkabiliyor.

Defans hastalarının yaklaşık %20’sinde görüldüğü tahmin edilen bir belirti, uzmanlara göre öğleden sonra ve akşam saatlerinde ortaya çıkabiliyor.

Bu durum, yoğun kafa karışıklığı, kaygı ve huzursuzluk gibi belirtilere yol açabiliyor.

Demans, beynin ilerleyici olarak işlev kaybına uğramasıyla bağlantılı, birbirine bağlı belirtiler grubunu tanımlayan bir sendromdur. Hafıza kaybı gibi bazı belirtiler yaygın olarak bilinse de, “sundowning” adı verilen bu durum daha az bilinen bir işarettir.

Sundowning, genellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde, özellikle gün batımı civarında yoğun kafa karışıklığı, kaygı ve huzursuzluk hissine yol açar. Uzmanlar, bu durumun yorgunluk, karşılanmamış ihtiyaçlar (açlık, ağrı gibi), gün boyunca yeterli aktivite veya doğal ışık eksikliği ya da çevresel değişikliklerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Yönetiminde, kişinin kaygı tetikleyicilerini belirlemek, sakinleştirici teknikler ve dikkat dağıtma yöntemleri kullanmak, günlük rutinleri tutarlı hâle getirmek gibi stratejiler uygulanabilir.

Sundowning Neden Olur?

Sundowning Neden Olur?

  • Gün içinde yorgunluk

  • Açlık, susuzluk veya ifade edilemeyen fiziksel ihtiyaçlar

  • Ağrı veya rahatsızlık hissi

  • Gün boyunca yeterli aktivite veya doğal ışık eksikliği

  • Gürültülü veya yoğun ortamlarda aşırı uyarılma

  • Gün sonuna doğru hormon değişiklikleri

  • Bazı ilaçların yan etkileri

  • Lewy cisimcikli demans gibi bazı defans türlerinde biyolojik saat değişiklikleri

  • Sokak lambaları veya akşam rutinleri gibi çevresel değişiklikler

  • Bakıcıların yorgunluğu veya yetersizliği

Sundowning Belirtileri

  • Kafa karışıklığı: Kişi bulunduğu yerin yanlış olduğunu düşünebilir, evde olmasına rağmen “eve gitmem lazım” diyebilir, çocuklarını okuldan alma ihtiyacı olduğunu zannedebilir veya emekli olsa bile işe gitmesi gerektiğini düşünebilir. Sık sorular sorabilir, örneğin “Beni ne zaman eve götüreceksin?”

  • Kaygı: Yoğun kafa karışıklığı kişide huzursuzluk ve endişe yaratır.

  • Huzursuzluk ve ajitasyon: Kişi yerinde duramaz, kıpırdanabilir, giysilerini veya cildini çekiştirebilir, sinirli davranabilir, bağırabilir, tartışabilir. Ailesinin peşinden gelebilir, amaçsız gibi görünen yürüyüşler yapabilir, ayakkabı ve montunu giyip evden çıkmaya çalışabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
